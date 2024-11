Polgár Zoltán kérdésünkre elmondta, hogy folyamatosan figyelik az elmúlt években elültetett babafákat a program korábbi helyszínein, a Május 1. parkban, illetve a Csabai úton, és ha probléma adódik pótolják a fákat.

A szülők jónak tartják a kezdeményezést

Szombaton fát ültetett kifiuk, Ákos tiszteletére Nánási Mihály és Nánási-Kis Brigitta is.

– Jó érzés, hogy ezt megtehettük, és ide később is kijöhetünk, hogy meglocsoljuk, hogy lássuk, hogyan fejlődik. A program jó kezdeményezés, örülünk, hogy részt vehettünk benne – emelték ki.

Sánta Zsanett és Sánta István kisfiuk, a három hónapos Olivér tiszteletére ültetett fát.

– Tetszik, hogy a fa egyidős lesz a gyermekünkkel. Valószínűleg amúgy is kijöttünk volna ide, de most még lesz plusz ösztönző erő, locsoljuk majd a növényt – árulta el Sánta Zsanett, aki úgy vélekedett, környezetvédelmi szempontból is lényeges, hogy minél több fát ültessenek.