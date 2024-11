A résztvevőket Gólya Pál, a Békés Megye Műszaki Haladásáért Alap Alapítvány kuratóriumi elnöke köszöntötte, aki egyben ismertette a rendezvény programját is. Ezt követően dr. Kincses László, az Egyszeri Innovációs Ösztöndíj pályázatra beérkezett munkákat elbíráló zsűri elnöke értékelte a diákok teljesítményét. Mint mondta, ezúttal sem volt könnyű feladatuk, ugyanis különböző szakterületekhez, tudományterületekhez tartozó pályázatokat kellett rangsorolniuk. Megjegyezte, hogy ezek között voltak gyakorlati szemléletű, illetve tudományos igényű pályázatok is, a kettőt pedig rendkívül nehéz összehasonlítani, de törekedtek a tisztességes megoldásra. Kiemelte, hogy az elmúlt évekhez képest nagyobb számú pályázati anyag érkezett be, valamint ötletekben is gazdagabb volt az idei felhozatal.

Paróczai Olivér, a BSZC Trefort Ágoston Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium diákja vehette át az Egyszeri Innovációs Ösztöndíj első helyezettjének járó elismerését. Fotó: Vincze Attila

Így alakult az Egyszeri Innovációs Ösztöndíj pályázat eredménye

I. helyezett: Paróczai Olivér (BSZC Trefort Ágoston Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium)

II. helyezett: Morár Felícia (Gál Ferenc Egyetem Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium)

III. helyezett: Angyal Anna Angyalka (Gál Ferenc Egyetem Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium)

Különdíjban részesültek

Angyal Alma Amanda (Gál Ferenc Egyetem Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium)

Balog Zsófi (Mezőhegyesi Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium)

Faragó-Bánfi Levente, Fekete Róbert, Lestyán Dániel, Kiss Zsombor Rajmund (Mezőhegyesi Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium)

Nagy Ádám Attila, Gál Zétény, Keresztes Máté, Molnár Zoltán, Seres Gyula (BSZC Nemes Tihamér Technikum és Kollégium)

Tóth Dorina (Gál Ferenc Egyetem Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium)

A díjátadót követően a jelenlévők gratuláltak a fiataloknak, köztük Herczeg Tamás országgyűlési képviselő, Juhász István, Békéscsaba városának civil ügyekért felelős tanácsnoka, valamint dr. Rákóczi Attila, a Békés Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója is elismerte a diákok munkáját.