A békéssámsoniak méltán lehetnek büszkék óvodájukra. A fejlesztés folyamatos, avatás keretében a belső elvégzett fejlesztést adták át hivatalosan.

Nem kell már sárban járni, az avatáson: Annus István, Erdős Norbert, Orosz Béla, a kivitelezés projektmenedzsere, Burai József, Orosz Útépítő Kft. ügyvezetője. A szerző felvétele

Erdős Norbert országgyűlési képviselő pénteken avatta fel a megújult óvodai fejlesztést, a helyszínen elismeréssel beszélt a szakmai munkáról és arról is, hogy látható volt, a tárgyi feltételeket is modernizálni kell. 35 millió forintos pályázatnak köszönhetően a két vizesblokk megújult, ahogy a 4 csoportszoba, valamint a belső nyílászárók. Azt kívánta, minél több gyermek szülessen a faluban, akik majd élvezik az óvodai szolgáltatást.

Annus István polgármester emlékeztetett, 35 éve nyitotta meg kapuit az intézmény, több mint ezer gyermek járt ide, tanulta meg a közösségi élet szabályait, szerzett barátokat.

– Településünk életében az óvoda és az iskola léte a jövőnk, a megmaradásunk záloga. Ahol bezárnak ezek az intézmények, ott nincs gyarapodás, fejlődés, jövőkép. Bennünket ez a veszély nem fenyeget. Jelenleg 90 gyermek jár ide, minden tárgyi, személyi feltétel adott. Folyamatosan fejlesztettünk. Energetikai korszerűsítés után saját forrásból klímákat szereltünk be, kicseréltük az udvari játékokat. A 7,5 millió forintos napelemes bővítés is elkészült a napokban, most pedig a TOP-Plusz pályázat végeredményét ünnepeljük és 35 millió forintból végezhettük el a fejlesztést.

Avatás volt két, egykor sáros utcában is

A település két szélső utcájában, a Makói soron és a Alkotmány utcán is nemzeti színű szalag jelezte, emlékezetes nap 2024. november 8. Pénteken átadták a – hajdan nagyon sáros, az ott élők közlekedését megnehezítő – mára felújított utcákat. 766 méteren újult meg a földút stabilizáció jóvoltából a Makói sor. Erdős Norbert emlékeztetett, ez egy vidékfejlesztési pályázatnak köszönhető.

– Nagyszerű kezdeményezés volt ez az önkormányzat részéről – tette hozzá a politikus. Olyan helyekre pályázott Békéssámson, ami ha külterületet érint is, de bekapcsolódik a település infrastruktúrájába, az ott lakók is élvezik a fejlesztés eredményét, sőt, a gazdatársadalom is.