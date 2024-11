Ami az aktualitását adta a beszélgetésünknek, az a sokak érdeklődését felkeltő égi látványosság, az Atlas üstökös volt, amit Norbert is lefotózott. Az asztrofotós elkészítette az első csillaghalmaz képét is, sziporkázóan szemet gyönyörködtető látványt kínálva a laikus szemlélődőknek.

Blahó Norbert asztrofotós kertjükből figyeli, megörökíti az égi jelenségeket, az Atlas üstököst is lefotózta.

– Éppen ez a szándékom a képeimmel: másoknak is örömöt szerezni. Felkelteni az érdeklődést az univerzum iránt – fogalmazott Blahó Norbert, aki egy cégnél dolgozik 3 műszakban, otthon pedig felesége és három kislány várja. A családfő 2022 óta fotóz, az érdeklődésével megegyező oldalakon is aktívan jelen van a világháló jóvoltából és folyamatosan tanul. Kezdőnek tartja magát, szerényen teszi hozzá, sokat kell még fejlődnie.

Az asztrofotós a világmindenség csodáira fókuszál

– A napi munka, a család mellett is elkötelezett és lelkes vagyok. Szerencsére mindenben támogatnak. Bevonom a kislányokat is, akik nyitottak, kíváncsian nézelődnek, figyelik a messzi távolt. Ez engem is boldogsággal tölt el – nyilatkozta az édesapa, aki családja segítségével a szükséges hordozható technikai hátteret beszerezte, hogy a laikusok számára is láttathassa a világmindenség csodáit, mindazt, amiről tankönyvekből ugyan tanultunk. Ám őt a kíváncsiság, a technikai megoldások ennél többre sarkallják anyagi áldozatok vállalása mellet is.

Az asztrofotós a képeivel mások számára is láthatóvá teszi a szemmel láthatatlant. Fotó: Blahó Norbert

– Gyerekkorom óta érdekelt a csillagászat, és kaptam a lehetőségen, hogy lefotózzam. Ötletként indult az egész. Elsőnek egy picike távcsövet vettem állvánnyal – vizuálisan nagyon megfogott a látvány. Azután komolyabb technika került a birtokomba. Bolygókat, napfoltokat, a Holdat és krátereit fotóztam kezdetben. Egy évig ez volt az elfoglaltság.

Asztrofotós: megmutatja a szemnek láthatatlant is

– Három hónapja elkezdtem a mély éggel is foglalkozni, ide teljesen más felszerelést kellett vásárolnom. De sikerült. Terveim, hogy galaxisokat, nagy kiterjedésű ködöket (mint például az Orion, vagy a Rozetta köd) megörökíthessem, ahogy a felrobbanó csillagmaradványokat, planetáris ködöket, csillagok nyílt és gömbhalmazait, csillagok közt rejtőző porsávokat és szinte mindent, amit csak látni lehet, le szeretnék fotózni – mesélt szenvedélyesen terveiről Norbert, aki nagy kihívásként éli meg a mély ég megörökítésével járó technikai próbatételeket – az egyfajta művészet a valósághoz mérten.