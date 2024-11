Dankó Bélával, városunk országgyűlési képviselőjével bejártuk a már elkészült, illetve előkészítés alatt álló utcák egy részét. Jelen pillanatban a tervezett munkaterület 30 százalékán már kész az új útburkolat – emelte ki az aszfaltozási programról Kálmán Tibor, Békés polgármestere. Mint mondta, reményeik szerint ebben az évben minden egyes utcában átadhatják a megújult úttest-szakaszokat, ami a kivitelezést nagy mértékben függ az időjárástól is. A fejlesztés részeként 47 utca érintett az aszfaltozásban.

Dankó Béla és Kálmán Tibor bejárta az aszfaltozási program helyszíneit. Fotó: Gazsó János

Aszfaltozási program, jó minőségben készül a munka

Hangsúlyozta, az eddig elkészült utcákban jó minőségű aszfaltréteg került az utakra, aminek kapcsán kiemelte a Duna Aszfalt Zrt. munkáját.

Kitért arra, hogy Dankó Bélával most folyó munka mellett számos más, aktuális kérdésben is egyeztettek. A jelenlegi beruházás mellett, több projekt is előkészítés alatt áll. Ezek közül a „legfrissebb” a közel 430 millió forintos TOP forrásból megvalósuló fejlesztés, mely a fürdőt érinti majd.