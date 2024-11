Takács Péter, a Lencsési Közösségi Ház igazgatója elmondta, hogy Kreatív hetek címmel tartanak rendezvénysorozatot az intézményben, benne harminc kiemelt programmal. Az eseménysorozat most érkezett a feléhez, és a következő hetekben is számos érdekességgel találkozhatnak a betérők. Mivel a közösségi házban működik a Békéscsabai Ásványgyűjtő Kör, úgy gondolták, hogy egy ásványkiállítást is tarthatnának a programkavalkád részeként.

Gulyás Péter, a Békéscsabai Ásványgyűjtő Kör titkára nyitotta meg az ásványkiállítást a Lencsési Közösségi Házban. Fotó: Licska Balázs

Mészkő dobókocka, alabástrom pohárkészlet

A különleges ásványok az előtérben lévő vitrinekben kaptak helyet, így a várakozások szerint sokan megtekintik majd azokat. Az ásványkiállítás keretében láthatók ugyanúgy állatfigurák és dísztárgyak, mint ékszerek, de olyan érdekességek is szemügyre vehetők, mint a mészkő dobókocka, az alabástrom pohárkészlet, az ezoterikus kristálygyógyászatban használt marokkövek. Emellett az ásványokkal kapcsolatos kiadványokat is szerepeltetnek a tárlaton.

Sokféleképpen használták az ősök a köveket

A Békéscsabai Ásványgyűjtő Kör titkára, Gulyás Péter a megnyitón először kövek felhasználásáról beszélt. Az ősök használták a köveket fegyverként – a vadászat során állatokat dobáltak velük –, majd pattintották, később csiszolták a köveket. Az építkezések során is fontos szerepet játszottak a kövek, megemlítette a Stonehenge-t, a piramisokat, a várakat és kastélyokat, a lakóházakat. A színes köveket porrá törték, majd vízzel keverték, és így festették fel a barlangrajzokat.

Gyógyászati céllal is bevethetők az ásványok

Megemlítette, hogy az elmúlt időszakban jött divatba a sólámpa és a sómécses, illetve itt csak szintén az utóbbi időkben kezdték gyógyászati céllal használni az ásványokat, pedig a távol-keleti országokban ennek immár másfél ezer éves hagyománya van.

Adventi rendezvénysorozat követi a Kreatív heteket a Lencsési Közösségi Házban

Takács Péter, a Lencsési Közösségi Ház igazgatója elmondta, hogy a Kreatív hetek utáni hetek az advent jegyében telnek, szintén programsorozattal készülnek, közte tizenöt kiemelt rendezvénnyel. A sorozat november 22-én két partiumi alkotó, Nagy Csilla és Oláh Nóra kiállításának megnyitásával rajtol, de lesz András napi kolbászparádé, családi játszóház, előadás, ünnepi koncert, pálinka- és bormustra is, illetve Barabás Ferenc fotóiból szintén nyílik tárlat.