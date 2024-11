Megújul a kishíd és a pénztár, valamint a Jázmin Center

Az Élővíz-csatorna felőli hidat rendbe teszik: a korlát hasonló lesz, mint a Munkácsy Negyedben lévő hidaknál, a járdafelületet ugyancsak korszerűsítik. A pénztárak is megújulnak, beléptető- és kamerarendszert építenek ki, azonosítóval ellátott karórás beléptetést vezetnek be. A Jázmin Centernél a két szauna és a gőzkabin, illetve a merülő- és a pezsgőmedence felújítása szerepel a tervek között, de a zuhanyzókat, tusolókat is korszerűsítik.

A kültéri medencék környékén 1500 négyzetméteren cserélik a burkolatot, a gyógymedencénél 500 négyzetméteren – itt újabb ülőfelületeket is kialakítanak –, míg a strandmedencénél 20 százalékban. A zöldfelületeket szintén rendbe teszik, automata öntözőberendezést építenek ki.

A gyerekparadicsom lesz a legjelentősebb attrakció

A legjelentősebb attrakció azonban az lesz, hogy egy gyerekparadicsomot alakítanak ki a strandmedence mögötti területen, amely három részből áll.

280 négyzetméteren egy szárazföldi játszóteret alakítanak ki különféle – időjárásálló és jól karbantartható – elemekkel, gumiburkolattal.

Mellette építenek egy 120-130 négyzetméteres, 30 centiméteres vízmélységű gyerekmedencét, közepén egy négy csúszdából álló csúszdaparkkal.

Kialakítanak egy 450 négyzetméteres vizes sprayparkot, különféle fröcskölőkkel és vízipisztolyokkal, amelynek centrumában egy óriási vár kap helyet.

A szakember elmondta, hogy a kiviteli tervek 2024 végére elkészülnek, 2025 elején pedig elindulhat a közbeszerzési eljárás. A kivitelezőnek a várakozások szerint 2025 nyarán adnák át a munkaterületet, a munkálatok pedig 2026 nyarán érhetnek véget. A beruházás közben folyamatosan nyitva tartana a békéscsabai strand. Az esetleges korlátozásokról pedig egyeztetnek a kivitelezővel, az üzemeltetővel és a sportegyesületekkel is.