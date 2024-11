Takács Péter, a Lencsési Közösségi Ház igazgatója elmondta, hogy elindult egy hete az adventi rendezvénysorozat az intézményben, ennek részeként szervezték meg 14. alkalommal az András napi kolbászparádét. Az első esemény keretében hagyományos disznótort tartottak, azt követően pedig elindították a kolbászgyúróversenyt.

Fiatal kick-bokszosok is gyúrtak az András napi kolbászparádén a Lencsési Közösségi Házban. Fotó: Licska Balázs

Intézmények, civil közösségek gyúrtak az András napi kolbászparádén

A viadalon felkérés alapján mindig a Lencsési lakótelepen működő intézmények, civil közösségek képviseltetik magukat. Nem volt ez másként most sem, hiszen kolbászt készítettek a bölcsőde, az óvoda, az általános iskola munkatársai, a polgárőrök, a kick-bokszosok, a taekbósok, a természetjárók, a kertbarátok, a nyugdíjasklub tagjai.

Ötszáz adag székelykáposztát kínáltak

Takács Péter igazgató elmondta, hogy a Lencsési Közösségi Ház egyik legjelentősebb rendezvényét, az András napi kolbászparádét most is sokan támogatták. Az alapanyag biztosításában, majd az elkészült kolbászok sütésében szerepet vállalt a CsabaPark. A hagyományoknak megfelelően most is kínáltak az érdeklődőknek a Féja Géza téren székelykáposztát és kolbászt, nagyjából 500 adaggal készültek.

Elkészítették a Lencsési lakótelep kolbászát is

A kolbászgyúróverseny bírálói között helyett kapott

Varga Tamás alpolgármester, önkormányzati képviselő,

dr. Juhász István tanácsnok, a részönkormányzat elnöke,

valamint Huszár Endre, mint igazi kolbászszakértő.

Varga Tamás alpolgármester, önkormányzati képviselő elmondta, hogy a zsűri értékelte a csapatok általános megjelenését, az öltözéküket, az asztaluk díszítését. De persze pontozták a nyers kolbász küllemét, illetve a sült kolbászok állagát, ízét. Újdonság volt idén, hogy az András napi kolbászparádé keretében elkészítették a Lencsési lakótelep kolbászát. A kilenc csapat fűszerezett húsából elcsentek egy-egy kis darabot, azokat összegyúrták, majd betöltötték és kisütötték.

Szalonnából és kolbászból épített disznóóllal is díszítették asztalukat a bölcsőde szakemberei. Fotó: Licska Balázs

Pogácsát, szilvalekváros papucsot kínáltak

Minden csapat ügyelt arra, hogy az asztala tele legyen minden jóval. Kínáltak pogácsát, szilvalekváros papucsot is a kolbász mellett, ott sorakoztak a bevetésre váró fokhagymák, pirospaprikák és kömények. De volt olyan gárda, amely egy egész házat, pontosabban disznóólat épített fel szalonnából és kolbászból.