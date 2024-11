Az orosházi nagycsaládosok kézműveskedésben profi csapata két délutánon is tartott nem hagyományos foglalkozást gyerekeknek és kísérőiknek. Alkotás közben, szinte észrevétlenül, interaktív módon jutottak a résztvevők olyan információkhoz az ünnepvárással kapcsolatban, amitől még jobb hangulat kerekedett. Szabóné Anikó és csapata szemléltette a készülő mikulásos és karácsonyváró díszeket, közben az almaszeleteket kínálták, hogy tovább tudják fűzni a hagyomány történetét. S amíg a gyerekek csemegéztek, mesét is hallgattak, majd mindenki lelkesen munkához is látott.

A foglalkozás végén a gyermekeket megajándékozták egy papír adventi koszorúval, amit otthon akár maguk is elkészíthetnek, kiszínezhetnek.