A Kondorosi Csárda Múzeumban rendezett eseményen a Kisgazda Polgári Egyesület februárban megválasztott elnökeként először szerepelt nyilvánosan Erdős Norbert országgyűlési képviselő. Mint mondta, Békés vármegyében mindig is erős volt a kisgazda mozgalom, így fontos, hogy mint gyűjtőtábor tovább tudjanak létezni. Hangsúlyozta, hogy egyáltalán nem kérdezték meg a magyar gazdákat arról az Európai Bizottság által tett állásfoglalásról, amely szerinte túl megy minden határon, hiszen ez gyakorlatilag a jelenlegi területalapú támogatások megszüntetését irányozza elő 2027-től. Az elnök rávilágított arra, hogy ezzel az európai lopakodó jogalkotás betette a lábát az agráriumba is. Erdős Norbert kiemelte, hogy mintegy 380 milliárd euróról van szó, melyből 550 milliárd forint a magyar gazdatársadalmat érinti, így az agrárpetícióval tulajdonképpen ezt a támogatási összeget kell megvédeniük, mely kezdeményezéshez természetesen ők is csatlakoztak.

Agrárpetíciót indított a jelenlegi, területalapú támogatási rendszer megmaradásáért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, melynek részleteiről szerdán Kondoroson tájékoztatták a közvéleményt. Fotó: Bencsik Ádám

Az agrárpetícióval a magyar gazdák érdekeit képviselik

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara nemrégiben megválasztott elnöke arról beszélt, hogy számos fontos kérdésre kell közösen megoldást találniuk, mint például a termelés hatékonysága, az öntözés vagy a fiatal generáció képzése, de ezzel a történéssel most mindenképpen foglalkozniuk kell. Papp Zsolt György kifejtette, hogy az Európai Unió 2027-től a jelenlegi területalapú támogatások helyett jövedelemalapú támogatási rendszert vezetne be, legfőképpen különféle környezetvédelmi szempontokra hivatkozva. Ugyanakkor szerinte a jelenlegi juttatások jól felhasználhatóak, hiszen ez a pénz például hozzájárul a következő gazdasági év elindításához, illetve a hatékony és fenntartható mezőgazdaság műveléséhez. Az elnök rámutatott arra is, hogy az intézkedés nem csak a gazdákat érintené, hiszen a klímavédelmi célok érdekében visszaszorítaná az állattartást, ami végső soron a fogyasztókra is komoly hatással lenne. Papp Zsolt György azt ígérte, nem hagyják, hogy az eddig elért eredményeket az új javaslat veszélyeztesse, ezért indították el az agrarpeticio.hu oldalt, mellyel a magyar érdekeket szeretnék képviselni az unió döntéshozóival szemben.