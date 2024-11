Számunkra fontosak a hagyományok, ezért most is ti dönthetitek el, milyen színekben pompázzon Orosháza hatalmas adventi koszorúja 2024-ben. A pompát és csillogást idén is az arany biztosítja, a kérdés az, melyik szín kerüljön mellé? – kérdezik az orosháziaktól a civilek. Szavazni a lehetséges színkombinációkra november 24-éig, vasárnapig lehet. A kék-fehér és a piros-sötétzöld kombinációk közül választhatnak a szavazásban részt vevők.

Az orosházi adventi koszorú tavalyi színeit is a szavazók választották ki. Fotó: Facebook

Amelyik a legtöbb voksot kapja, azzal a színpárosítással találkozhatnak majd az adventi várakozás alatt Orosházán, az Árpád kertben.

„A hit, a remény, az öröm és a szeretet gyertyáit 2024-ben is meggyújtjuk azon az óriás városi adventi koszorún, amit immár 17. esztendeje építünk városunk lakóinak és az ide látogatóknak. Mert ahogy az elején írtuk: számunkra fontosak a hagyományok” – olvasható bejegyzésükben.