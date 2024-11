Az egyházi év advent első vasárnapján kezdődik. Mi ennek a teológiai háttere? – kérdeztük Nagy Zoltántól.

Nagy Zoltán: az adventnek fontos szerepe van az érkező Krisztus fogadására való lelki felkészülésben. Fotó: Szegfű Katalin

– Három nagy ünnepünknek – karácsony, húsvét, pünkösd – nemcsak az ünnepi napjai fontosak. Köréjük fonódik egy egész ünnepkör. Az ünnepre készülés, az ünnep maga és az ünnep továbbélése más-más hangsúllyal, de mind lényeges szerepet kap. Advent a karácsonyt (december 25-ét) megelőző négy vasárnap által felölelt időszak. Fontos szerepe van az érkező Krisztus fogadására való lelki felkészülésben. Ez a néhány hét betekintést enged számunkra abba is, milyen lelkülettel várták a próféták, Izrael népe Isten Fiának a földre jövetelét. Engedi nekünk átélni azt az érzést, hogy egy Krisztus személye és megváltása nélküli világ milyen lehetett.

A kereszténység két advent között él

– Az advent tehát Krisztusvárás. Nem a jászolos kisded, hanem a keresztények között Megváltóként tisztelt Jézus Krisztus érkezik. Milyen módon sikerülhet ezt a protestáns hívekben tudatosítani advent heteiben?

– A megszülető Krisztus várása, a Megváltó Krisztus szívünkbe fogadása mellett tovább is tágítjuk ezt a kört advent idején. Az ítélő Krisztus személye ugyanúgy előkerül az adventi időben, jelezve, hogy a keresztyénség két advent között él. Az első adventben az „Ige testté lett”, ahogyan János evangélista írja. A második eljövetel – amit a latin advent eredetileg jelent – Krisztus ítéletre való eljövetele, amit az Apostoli Hitvallásban vallunk: „…onnan jön el ítélni élőket és holtakat…”. Mindenképp igyekeznünk kell elkerülni a jászolromantika egysíkú, cukormázos lelkületét. Isten értünk cselekszik. Akkor is, amikor Jézusban megszületik, akkor is, amikor a kereszten megvált, és akkor is, amikor ítélni jön majd el Krisztus.

– Hogyan lehetséges mindenkivel, a templomba nem járókkal, az advent hajszájában élő emberekkel is megértetni a karácsony valódi jelentőségét?

– A hajsza részéből a legtöbben sehogyan sem tudjuk kivonni magunkat. Két dolgot tehetünk: egyrészt nem pörgetjük tovább mi magunk a mókuskereket. Sem felesleges feladatokkal, sem felesleges újabb külön ünnepségekkel! A másik pedig ennél is fontosabb: ennek a hajszának a végén mindenki elérkezik december 25-hez. Ekkor már túl vagyunk a Szenteste szépségein, karácsonyfán, ajándékokon, vacsorán stb. Viszont ebben a hajsza utáni csendben, ha akarjuk, ott találjuk Jézust! A templomi istentisztelet csendjében, énekeiben, igéiben, imádságaiban, de ezt követően az otthoni családi békés és szeretetteljes együttlétben is. Nem a karácsony előtti időszak hajszoltságán múlik az ünnepben az Istennel és emberekkel való közösség megélése, hanem az erre való odafigyelésen.