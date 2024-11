Az ANGÉLA (Apácai Nők Gondos, Lelkes Alkalmai) Nőegylet 2021 óta betlehemet állít a katolikus templom kertjében. A nőegylet 2021-ben alakult. Első községi és közösségi szintű bemutatkozása volt a betlehem elkészítése. Vezetőjük, Gazdag Istvánné elmesélte, a Covid minden közösségben új helyzetet generált. Azért kezdeményezte az egylet létrejöttét, hogy tevékeny lányok, asszonyok és természetesen férfiak segítő, tenni akaró hozzáállásával a település életébe bekapcsolódva végezzenek karitatív és egyéb munkát.

– Minderre nyitott volt a település vezetése, más civil szervezet, a plébánia is, így az adventi hagyományok ápolása jegyében építjük meg minden évben a betlehemet – nyilatkozta.

A nőegylet vezetője arról is mesélt, hogy a testi, lelki egészség megőrzése érdekében tartanak szűréseket, előadásokat, a véradók önzetlenségét süteményeikkel honorálják. A gyerekek jutalmazásában részt vesznek, az óvodával is partnerségben dolgoznak és bekapcsolódnak a község számos más programjába is.

Szombaton Csanádapácán is fellobban az első adventi gyertya lángja, az atya megáldja a betlehemet, lesz irodalmi műsor, szentmise és megvendégelés.