Többen teszik fel a kérdést a békéscsabai piacon az árusoknak, hogy mi a különbség a mandarin és a klementin között. Gyuricza Ágnes eladó elmondta, a klementin a mandarin és az édes narancs szerelemgyermeke.

Kedvelt a klementin is a békéscsabai piacon

Fotó: MW-archív

A klementin édesebb, mint a narancs és a mandarin

– Első pillantásra úgy tűnhet, nem sok különbség van a két gyümölcs között, hiszen mindkettő kicsi, narancssárga héjú. Ugyanakkor van eltérés – hangsúlyozta Gyuricza Ágnes. – A mandarin héja sárgás, enyhén narancsszínű, illata fűszeres, és elég sok mag található benne, viszont egyre több már a magszegény mandarin is. Önmagában, salátákban is finom, de sütemények kedvelt ízesítője is. A klementin édesebb, mint a narancs és a mandarin, nincs benne mag, vékony héja könnyen eltávolítható, a gerezdek pedig könnyen szétszedhetők.

Hajdú Jánosné békéscsabai vásárló elmondta a vásárcsarnokban lévő standnál, hogy ezekről a különbségekről nem is tudott, ő mindig mandarint kért, mert ennek a pici, lédús gyümölcsnek az elnevezése „honosodott meg” a fejében. Persze, vannak termetesebb mandarinok is, sokan ezekre esküsznek.

Mindkét déligyümölcs igazi vitaminbomba

Mindkét déligyümölcsnek magas a C-vitamin tartalma. A mandarin értékes ásványi anyagokban gazdag, melyek erősítik az immunrendszert. A-vitamin tartalma miatt remek gyulladáscsökkentő. Jótékonyan hat az emésztésre, védi a májat, csökkenti a koleszterint, támogatja az erek egészségét. Baktérium- és vírusölő hatású.

A klementin magas C-vitamin tartalma segíti az immunrendszer normál működését. A-vitamin nem, de B6-vitamin bőségesen található benne. Ásványi anyagok közül a kálium-tartalma jelentős, de kalciumban, magnéziumban és vasban is gazdag. A mandarin kicsivel több kalóriát tartalmaz, mint a klementin, de szénhidráttartalmuk megegyezik.

Gyuricza Ágnes kiemelte, érződik a keresleten, hogy hamarosan jön a Mikulás és a karácsony, mert megnőtt a földimogyoró-vásárlók száma, és sokan vesznek már az ünnepi bejglihez dióbelet, mákot is.