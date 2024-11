A Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium kerítésére került, 20 éve együtt az EU-ban című kiállítás 20 nagy méretű fényképen jelenít meg egy-egy sikeres európai uniós fejlesztést minden vármegyéből, valamint a fővárosból. Békés vármegyéből a Körös-Maros Nemzeti Park egyik, az élőhelyek megőrzését célzó beruházását emelték ki. A fotók alapján kiderül, hogy mit tettek az elmúlt 20 évben többek között az oktatásért, a kultúráért, a turizmusért, a helyi közösségekért, a fiatalokért, az örökségvédelemért, a fenntartható gazdálkodásért, a vizekért, a fenntartható közlekedésért, az éghajlati válság ellen, az energiahatékonyságért.

Juhász Zoltán, Szarka Judit és Szabó László beszélt a 20 éve együtt az EU-ban című fényképkiállításról

Fotó: Licska Balázs

Együttműködik a könyvtár és az Andrássy gimnázium

Juhász Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója elmondta, hogy a békéscsabai bibliotékában működik a Békés vármegyei Europe Direct iroda, ahol tájékoztatást nyújtanak mindenről, ami az EU-val kapcsolatos, de például rendhagyó tanórákkal, versenyekkel is készülnek diákoknak. A könyvtár és az Andrássy gimnázium között pedig elindult egy együttműködés, így nem volt kérdés, hogy ha Békéscsabára, akkor pontosan hova kerül a 20 éve együtt az EU-ban fotókiállítás.

A kiállítás tükrözi a középiskola szellemiségét is

Szabó László, az Andrássy gimnázium igazgatója megerősítette, hogy a középiskola kiváló kapcsolatot ápol a közművelődési intézményekkel, így a Békés Megyei Könyvtárral, valamint a Europe Direct irodával is. A gimnáziumban van eurofakt tagozat, ahol foglalkoznak az Európai Unióval is többek között, valamint Erasmus-projekteket valósítanak meg. Úgy véli, a kiállítás tükrözi az Andrássy szellemiségét. Megjegyezte, hogy a gimnáziumban szombaton tartanak nyílt napot, így többen tekinthetik majd meg a kiállítást – nyolcadikosok és szüleik is –, nem csak azok, akik az Andrássyba járnak vagy az Andrássy úton sétálnak.

20 projektet mutat be a 20 éve együtt az EU-ban kiállítás

Szarka Judit, a Békés vármegyei Europe Direct iroda vezetője emlékeztetett, hogy Magyarország 20 éve csatlakozott az Európai Unióhoz. Ennek apropóján szervez fényképkiállítást az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete szerte az országban, minden vármegyében és a fővárosban. Békés vármegye különleges, hiszen itt két helyszínen is megnézhették, megnézhetik a 20 éve együtt az EU-ban tárlatot: korábban Gyulán, a Pándy Kálmán kórháznál, most pedig Békéscsabán, az Andrássy gimnázium kerítésén kapott helyet. A tárlat keretében az elmúlt 20 évben Magyarországon megvalósult több tízezer projektből 20-at mutatnak be, az élet minden területéről.