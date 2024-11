A Magyar Nemzet cikkében azt írta, a Pénzügyminisztérium közlése szerint a kormány a brüsszeli nyomás ellenére nem tervez változtatást a nyugdíjrendszerben, majd hozzátették, elkötelezettek a nyugdíjak értékállóságának megőrzése és a 13. havi nyugdíj kifizetése mellett. AZ OECD javaslatában az is szerepel, hogy szigorítani kellene a Nők40 programot, illetve az előre hozott, csökkentett nyugdíj visszavezetése mellett a jelentés korhatáremelést is tartalmaz, 2045-re 67 évre emelnék a nyugdíjkorhatárt.

A magyar kormány határozottan kiáll a 13. havi nyugdíjak mellett. Illusztráció: MW-archív

A 13. havi nyugdíj témája bekerült a nemzeti konzultáció kérdései közé

A Világgazdaság arról számolt be, hogy átlagosan akár 200 ezer forinttal rövidítené meg a brüsszeli terv a magyar nyugdíjasokat. Mint írták, Hidvégi Balázs EP-képviselő keddi Facebook-videójában arról beszélt, hogy a 13. havi nyugdíj témája bekerült a nemzeti konzultáció kérdései közé. A politikus kiemelte, hogy a kormány kész megvívni ezeket a vitákat az EU-val, és forrásokat is biztosítani a 13. havi nyugdíj megvédése érdekében. Ez utóbbira 530 milliárd forintot tett félre a kormány a jövő évi költségvetésben.

A Békés vármegyei nyugdíjasok is tiltakoznak a brüsszeli tervek ellen

Megkérdeztük a Békés vármegyében élőket, hogy szerintük szükség van-e a 13. havi nyugdíjra. Nem meglepő módon gyakorlatilag mindenki egyetértett azzal, hogy nagy segítséget jelent számára a plusz egy havi juttatás. Ugyanakkor Brüsszel új javaslatára többen felháborodásukat fejezték ki, volt, aki értetlenségének adott hangot, de akadt olyan is, aki szerint nagy érvágás lenne számára, ha elvennék tőle a 13. havi nyugdíjat.

Állandósítják a 13. havi nyugdíjat

A témában Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója is megszólalt keddi békéscsabai fórumán. Mint leszögezte: állandósítják a 13. havi nyugdíjat.

Januárban újra emelnek

Korábban érkezik majd a decemberi nyugdíj, januárban pedig újra emelnek. A Világgazdaság cikkében emlékeztettek arra is, hogy „a kormány 2022-ben teljes összegében visszaépítette a 13. havi nyugdíjat is, és ennek fedezetét minden év második hónapjában, így 2025 februárjában is biztosítja”.