Ahogy arról korábban beszámoltunk, a szabadkígyósi önkormányzat is beszállt a Wenckheim-kastélyért folytatott küzdelembe azzal, hogy Hódmezővásárhely után a község is kikérte egy forintért a patinás épület pályázati dokumentációját. Álláspontjuk szerint mindezt tették azért, hogy a részletek megismerése után mérlegelhessék azt, hogy a történelmi műemlék fenntartását és üzemeltetését képes lehet-e a község észszerűen, gazdaságosan, a műemléki jellegre vonatkozó előírások szigorú megtartásával, a kastély funkciójának megőrzésével biztosítani. Mindeközben nemrég Békéscsabán Lázár János építési és közlekedési miniszter is állást foglalt a kérdésben.

Nem pályázik a Wenckheim-kastélyra Szabadkígyós önkormányzata, de partnerként beszállna az üzemeltetésébe

A szabadkígyósi önkormányzat szerkesztőségünkhöz eljuttatott keddi közleménye szerint a képviselő-testület október 29-én ismételten megtárgyalta a Wenckheim-kastély feletti fenntartási és üzemeltetési kérdéseket és az alábbi határozatot hozta: