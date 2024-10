A diákok a homokzsáktöltést is kipróbálhatták

A rendezvényre a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóságtól is érkeztek szakemberek, akik számos érdekességet hoztak a tanulók számára. A szervezet PR munkatársa hírportálunknak kifejtette, hogy minden ilyen kezdeményezésnek örülnek, hiszen számukra is nagyon fontos az utánpótlás kérdése.

Pozsárné Kaczkó Zita megjegyezte, hogy ezúttal három állomáshellyel készültek a tanulók számára: az Élővíz-csatorna partján vízhozammérő drónnal dolgozhattak a diákok, ugyanakkor vízminőségmérő bemutatót is tartottak, emellett egy geodéziai mérőállomást is hoztak magukkal. Utóbbi a terepi felmérést segíti és teljesen robotizált működésű, így azonnali eredményt ad. Ennek például nagyon jó hasznát vették a szeptemberi dunai árvízi védekezésen dolgozó kollégák, hiszen számtalan ideiglenes védművet kellett kiépíteniük, melyekkel a különböző helyszíneket védték és a terepi magasságokat konkrétan ezzel az eszközzel állították be. Az árvízi védekezés gyakorlása érdekében pedig homokzsákokat is tölthettek, valamint pakolhattak a diákok.