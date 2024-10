Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere a virágosítási versenyek, illetve a megmérettetések díjátadóján elmondta, az alkalmazkodás a jelen kor kulcsfogalmává vált.

Dr. Görgényi Ernő köszöntötte a virágosítási verseny győzteseit. Fotó: Bencsik Ádám

– Szemmel látható, ahogyan környezetünk változik, és ezt kerttulajdonosként is kénytelenek vagyunk megtapasztalni. Emberemlékezet óta a legmelegebb nyáron vagyunk túl, mely kertjeinket is igencsak megviselte, a kertészeket pedig komoly kihívás elé állította – hangsúlyozta. – El kell fogadjuk, a változás elkerülhetetlen, ha pedig ezt felismerjük, akkor cselekednünk kell. Egyszerű álampolgárokként nyilván vannak dolgok, amire kevés ráhatásunk van. Nem rajtunk fog múlni a kormányok klímapolitikája, ahogyan a multinacionális vállalatok károsanyag- kibocsátását sem nagyon tudjuk érdemben befolyásolni, viszont a szűkebb környezetünkben rengeteget tehetünk.

Virágosítási verseny: nagyon aktív a lakosság

Kiemelte, oda kell figyelni a vízgazdálkodásra, a zöldfelületek gondozására és fejlesztésére.

– Ezzel önkormányzatunk is tisztában van. Ezért is telepítünk erdőket a város körül, ezért gondozzuk parkjainkat, óvjuk, nevelgetjük növényeinket, ezért ültetünk el évente átlagosan 200 fát településünkön, és ezért indítunk olyan új programokat, melyekbe a város lakosságát is bevonjuk. A legújabb ezek közül a tavaly meghirdetett Gyümölcsfát a portára, díszfát az utcára program, melynek célja a lakosság ösztönzése az új fák telepítésére és hosszú távú, azaz legalább 3 évig tartó gondozására, álljanak azok akár saját kertjeikben, akár városunk utcáin – tette hozzá a verseny eredményhirdetésén. – A vártnál is nagyobb volt az érdeklődés: június végéig ugyanis 252 gyümölcsfát igényeltek a város polgárai – azaz idén ősszel 252 porta lesz zöldebb és gazdagabb. Emellett díszfából is közel 200 kerül majd az utcákra, köszönhetően a lakóközösségeknek. Összességében, ha csak a közterületeket vesszük figyelembe megduplázódik Gyulán az egy esztendő alatt elültetett fák száma.

Madáretető- és odúkészítő verseny is indult

Kitért arra, hogy idén egy új, edukációs célzatú verseny is elindult. A Gyulai Hagyományőrző Gazda- és Kertbarátkör által meghirdetett madáretető- és odúkészítő versenyt, Pomázi Ferenc elnök ötlete alapján rendeztük meg, a felhívás a városi óvodásokat és általános iskolák alsó és felső tagozatos diákjait célozta meg. A három kategóriában összesen 21 pályamű érkezett be, melyeket a városháza dísztermében helyeztek el. A kezdeményezés célja, hogy a lakosság körében felhívják a figyelmet a madarakról való gondoskodásra, emellett jó gyakorlatokat mutassanak és adjanak át a fiatalabb generációknak. Az ország különböző pontjáról, az ipartestületeken keresztül más települések is érdeklődtek a program iránt.