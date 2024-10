Sok évtizede szolgálja az orosháziakat a Kovács Virág és annak a tulajdonosa, Kovács Béláné. Marika néni 90 évesen is minden reggel kinyitja piactéri virágboltját, rendezgeti szebbnél szebb virágait, csokrokat köt, a vásárlókkal beszélget közben sok szép régi emléket is felidéznek. Születésnapján, október 2-án, szerda reggel mi is a nyitás perceiben érkeztünk hozzá. Akkor sem tétlenkedett. Majd az olló megpihent kezében s az idő kerekét forgattuk vissza több évtizeddel.

Marika néni virágkötő, virágbeszerző, virágboltos, röviden azt is írhatnánk: szenvedélye a virág. A szerző felvétele

A Bulgáriából Magyarországra áttelepült Ivanov nagypapa (jól ismert bolgárkertész volt) unokája, Jován Mária 1934. október 2-án született. A családban a kertészkedés apáról fiúra s lányra öröklődött, Marika néni élete is így pecsételődött meg egy életre: szenvedélye lett a virág, miután férjhez ment 1951-ben Kovács Bélához.

Minden virág kiváló ismerője a 90 éves Marika néni

– Mi is bolgárkertészettel kezdtük, majd a rózsa lett a szenvedélyünk. Virágkertész ismerősünktől kaptunk 5 ezer vadrózsa csemetét. Beszemezték, megtanítottak bennünket is szemezni, onnantól nem volt megállás – mesélte Kovács Béláné. Az 5 ezerből 30, 50, 80 ezer lett. Tőre termeltek, az extra minőséget vitték külföldre. Marika néni férjének a szívműtétje után nem végezhetett komoly fizikai munkát, s ekkor ...

Rákosné virágboltja akkoriban nagyon ismert volt Orosházán. Ő is biztatott bennünket, nyissunk virágboltot, ő nyugdíjba vonul. A piactéren sikerült és én azóta is beszerzem a virágokat, megkötöm a csokrokat, a koszorúkat, kiszolgálom a vevőinket. A párom sajnos 1981-ben elhunyt, azóta kollégákkal, segítőkkel, a családom támogatásával igyekszem a piac és a vásárlók igényéhez alkalmazkodva szolgálni a virágszerető lakosságot.

Marika néni tanult, képezte magát, külföldre járt, beszerzett különleges virágokat, kiegészítőket.

A kedvenc virág: a rózsa. A szerző felvétele

– Egyszerre voltam én minden: virágbeszerző, virágkötő, virágkereskedő... Négy éve már nem járom hajnalban a nagybani piacokat, a család eltiltott a vezetéstől. De a kapcsolataim máig működnek, ismerik az igényeimet, az elvárásaimat és van segítségem, aki házhoz is hozza a megrendelt virágokat.