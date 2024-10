Csík Tímea, a cég kommunikációs munkatársa az átadást megelőző sajtótájékoztatón elmondta, vállalatuk számára mindig fontos volt, hogy hozzájáruljon a helyi közösségek támogatásához, aminek egy kiemelkedő példája a jótékonysági futóverseny, amelyet a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány javára szerveznek.

A Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítványt támogattták. Parászka Tibor, Máté-Szabó Anita, Csík Tímea, dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed és Nagy Béla mentőautóvezető az adomány átadásán

A Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítványért ezúttal félezren futottak

– A megmérettetéshez évről évre többen csatlakoznak, aminek köszönhetően évről évre egyre nagyobb összeggel támogathatjuk az alapítvány munkáját. Idén mindez több mint 500 nevezővel és 3000 kilométerrel a hátunk mögött 2 millió 57 ezer forintot jelent – tette hozzá. Kiemelte, ebben az évben ismét lehetőség nyílt online módon is csatlakozni a versenyhez, illetve annak céljaihoz, amit az ország és a világ több pontjáról is megtettek. Ugyancsak megtartották a vállalatok közötti versenyt, a legtöbb kilométert ezúttal is a Polar Klíma tette meg 1051,7 kilométerrel. A teljesítményért járó elismerést Máté-Szabó Anita, a cég Hr-munkatársa vette át.

Az első gyerekek, akiknek segítettek, már kisiskolások

Parászka Tibor, a Linamar Hungary Zrt. humánpolitikai igazgatója mielőtt átadta az adományt, elmondta, örömtelinek tartják, hogy a kezdeményezés, a jótékonysági futás a mai napig él, és mindig sokaknak fontos, hogy részt vegyenek a megmérettetésen, és közösen járuljanak hozzá az alapítvány működéséhez. Érdekességként felhívta a figyelmet, hogy azok a gyerekek, akiknek először segítettek a Viharsarki Koraszülöttmentő-autó segítségével már kisiskolások.

Sokat segítenek az ilyen kezdeményezések

Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed, a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a Linamar a kezdetektől segíti a koraszülöttmentő ügyét.

– Minden évben fantasztikus versenyt szerveznek a BSI Békéscsabai Futónagykövetekkel együttműködve – fogalmazott, majd szólt arról, hogy a mentőautó elindulása óta már 1040 alkalommal segítettek. Kiemelte, a mentőautó működtetése nagyon komoly kihívás, amiben az ilyen jellegű programoknak, a cégek és magánemberek segítségének, valamint az önkénteseknek nagyon lényeges szerepük van. A pénteken átadott összeget is működésre fordítják majd.