A kamaránál közölték, hogy a sütés-főzés, a cukrászat, a turizmus iránt érdeklődőket a BSZC Zwack József Technikum és Szakképző Iskola tankonyhájába; míg a barkácsolás, a festés-mázolás, a tapétázás iránt érdeklődő csapatokat pedig a BSZC Kós Károly Technikum és Szakképző Iskola tanműhelyébe várják vetélkedőre.

Két, tanműhelylátogatással egybekötött vetélkedőt szervez felső tagozatosoknak a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. Fotó: MW

– Sokat gondolkodtunk, hogy milyen vetélkedővel tudjuk megszólítani a diákokat és a tanárokat. Igen, a pedagógusokat is, hiszen, ha ők nem figyelnek fel a plakátunkra, akkor el sem jut a gyerekekhez a felhívás. Márpedig az iskolák naponta kapnak felkérést különböző versenyekre, ki kellett tűnnünk a tömegből – mondta Mészárosné Szabó Anna, a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési osztályvezetője. – Olyat szerettünk volna mutatni, ami szórakoztatja a gyerekeket, de segíti is őket a pályaorientációban, sőt betekintést nyerhetnek a középiskolai tanműhelyekbe, ahova egyébként kevesen jutnak be. Óvakodunk a verseny szótól: ez ugyanis nem verseny, amit mindenáron meg kell nyerni. Hiszünk abban, hogy itt a tapasztalattal mindenki nyer, de persze senki sem tér haza üres kézzel – fogalmazott.