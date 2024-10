Elek polgármestere az útfelújításról szóló hétfői tájékoztatón először is örömét fejezte ki, hogy végre megkezdődhetett a régóta várt felújítás az Elek és Kétegyháza közötti útvonalon. Szelezsán György kiemelte, a munkálatoknak mind a két településen élők nagyon örülnek, illetve azok is, akik a környékről erre közlekednek. Mint mondta, egy rendkívül fontos útszakaszról van ugyanis szó, ami már több évtizede felújításra vár: például ezen az útszakaszon közelíthető meg a kétegyházi vasútállomás, de sokan munkába és iskolába is erre járnak.

Régóta várt útfelújítás kezdődött el az elmúlt hetekben az Elek és Kétegyháza közötti útszakaszon

Fotó: Lehoczky Péter

Az útfelújítás első ütemét még idén átadják

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Vármegyei Igazgatóságának igazgatója a helyszínen ismertette a beruházás részleteit. Cserkúti András elmondta, hogy alapvetően egy ütemezett útfelújításról van szó, jelenleg az első ütem kivitelezési munkálatai folynak az érintett útszakaszon. Aktuálisan a bozót-, cserje- és fakivágások, illetve a lokális pályaszerkezet cseréjét végzik a vállalkozók.

Kifejtette, hogy a beruházás során a szakemberek javítják a leszakadt burkolatszéleket, összesen 480 négyzetméter útfelületen végeznek pályaszerkezet-cserét, a burkolatot pedig teljes szélességben kétrétegű aszfaltburkolattal látják el. Megjegyezte, hogy a kivitelezés végén kétszer másfél méter széles útpadka épül, emellett cserélik az úttartozékokat, illetve tartós útburkolati jeleket festenek fel. Elmondta, hogy az első ütem kivitelezési munkálatai a tervek szerint idén év végéig befejeződnek.

Kitért arra, hogy a munkálatok alatt a közlekedőknek útszűkületre és sebességkorlátozásra, illetve jelzőőrös és jelzőlámpás forgalomirányításra kell számítaniuk. Cserkúti András arról is tájékoztatott, hogy a beruházás hazai forrásból, bruttó 253 millió forintból jön létre. Hozzátette azonban, hogy a felújítás ezzel nem áll meg, hiszen a második ütemben a Kétegyháza felőli 1812 méteres szakaszon a közbeszerzési eljárást már lefolytatták, azonban mivel forráskiegészítésre van szükség, ezért erre egy kérelmet nyújtottak be az államkincstár felé és amint a pénzt rendelkezésre bocsájtják, akkor várhatóan jövő tavasszal ott is megkezdődhet a felújítás.