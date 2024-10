A város hírportálunkhoz eljuttatott közleménye szerint a támogatói döntést követően az önkormányzat 2 millió forint vissza nem térítendő, 100 százalékos intenzitású támogatásban részesült a pályázati cél megvalósításának érdekében. A támogatott projekt keretében négy napos erdélyi utazást tettek szeptember 19. és szeptember 22. között, autóbuszos kirándulás formájában. A látogatáson Újkígyós önkormányzati képviselői, az önkormányzat dolgozói, az önkormányzat által működtetett intézmények munkatársai, valamint az önkormányzat tevékenységét segítő vállalkozók vettek részt. A találkozó jó alkalom volt a két település közötti kapcsolat ápolására, újragondolására, valamint a nemzeti identitástudat erősítésére.

Az erdélyi látogatáson Újkígyós önkormányzati képviselői, az önkormányzat dolgozói, az önkormányzat által működtetett intézmények munkatársai, valamint az önkormányzat tevékenységét segítő vállalkozók vettek részt. Fotó: Újkígyós Város Önkormányzata

Újkígyós új polgármestere is részt vett az erdélyi úton

A kirándulás kiemelkedő eseményeként említendő a Csíkszépvízi Polgármesteri Hivatalban tett látogatás, melynek során szakmai tapasztalatcserét folytatott Ferencz Tibor leköszönő csíkszépvízi polgármester és Oláh Timót Újkígyós október 1-jétől hivatalba lépett polgármestere, valamint a hivatal dolgozói. András Róbertnek, a Csíkszentmiklósi Közbirtokosság elnökének meghívására, látogatást tettek a közbirtokosság székhelyén, ahol egy közös vacsora alkalmával további lehetőség nyílt új személyes kapcsolatok kialakítására, ugyanis az eseményen részt vett az újonnan megválasztott csíkszépvízi polgármester, Fekete Örs is.

Több történelmi helyszínt is megtekintettek az út során

Útjuk során érintették a közigazgatásilag Erdőszentgyörgyhöz tartozó Bözödújfalut, vagyis az elsüllyesztett települést, mely tragikus helyszíne egy egyedülálló történelmi, vallási közösség megszüntetésének. Emellett a székelyföldi Nyerges-tetőn lerótták tiszteletüket a szabadságharcban elhunyt székely hősök előtt. Az út során megcsodálhatták a Király-hágó panorámáját, a Gyilkos-tó és a Békás-szoros természeti látványosságait is. A csíkszentimrei Büdös-fürdő borvízforrásokban és mofettákban egyedülállóan gazdag gyógyvizének is különleges összetétele van. A mofetta egyedi hangulatát az újkígyósiak is megtapasztalhatták. Látogatásuk utolsó napján megtekintették a 14. században épült Fogarasi-várat, majd a nagyszebeni óváros utcáin tettek kellemes sétát.