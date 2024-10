Meleg fogadtatásban volt része az új diákpolgármesternek és a két alpolgármesternek, hiszen házi kolbásszal és kenyérrel várta őket Szarvas Péter polgármester, Bacsa Vendel jegyző és Szántó Zsolt kabinetvezető a városházán. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Zwack jelöltje, Lukoviczki Máté vehette át idén a város kulcsát, míg a két alpolgármester a Közgé jelöltje, Gábor Tibor Dominik és a BEG jelöltje, Gellért Milán lett.

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere, Lukoviczki Máté, az új diákpolgármester, valamint Gellért Milán és Gábor Tibor Dominik alpolgármesterek a városháza épülete előtt

Fotó: Vincze Attila

Szarvas Péter: az új diákpolgármester és az alpolgármesterek is számíthatnak az önkormányzatra

A városvezető elmondta, nagyon izgalmas, és sok attrakciós elemet vonultatott fel az idei Csabai Garabonciás Napok eseménysorozata, mind a hét diákpolgármester-jelölt és stábjaik nagyszerűen dolgoztak, nagyon kreatív és innovatív versenyzés folyt az ország legnagyobb középiskolás rendezvényén.

Szarvas Péter megjegyezte, korábban volt alkalma több diákpolgármesterrel is együtt dolgozni, és azt tapasztalta, hogy nagyon hatékonyan tartották a kapcsolatot az önkormányzattal, hiszen szívesen vettek részt számos olyan rendezvényen, ami a fiatalokkal való kapcsolattartást erősítette. Mint fogalmazott, most is erre számít, ugyanis a LIKE fesztiválon már megismerte a jelölteket, és akkor is azt látta, hogy nagyszerűen beszélnek és okos, jó gondolatokat közvetítenek a diákság számára. Kiemelte, hogy ezt a meggyőződését a Garabonciás Napokon nyújtott teljesítményük csak tovább erősítette. A városvezető az új diákpolgármesternek és az alpolgármestereknek azt üzente, hogy számíthatnak a csabai önkormányzatra a következő egy évben, hisz számos olyan esemény lesz, ahol együtt tudnak majd dolgozni. Az elvárásokkal kapcsolatban hangsúlyozta, a diákság új vezetői legyenek aktívak, figyelmesek a város ügyeivel kapcsolatban és jelezzék, hogyha valamilyen területen önkormányzati intézkedésre van szükség.

Bacsa Vendel jegyző, Szarvas Péter polgármester, valamint Szántó Zsolt kabinetvezető fogadta a csabai diákság új vezetőit. Fotó: Vincze Attila

Közösségi tereket alakítanának ki az iskolákban

A diákpolgármester kérdésünkre kifejtette: első számú kampánycélja idén, hogy minden iskolával felvegye a kapcsolatot és saját közösségi tereket alakítsanak ki. Lukoviczki Máté rámutatott, hogy az evangélikus gimnázium ebben nagyon sok inspirációt adott számára, így szeretné, hogyha mindenhol hasonló közösségi teret tudnának kialakítani. Emellett egyértelmű céljuk, hogy odafigyeljenek a környezetvédelemre, létrehozva egy zöldebb Békéscsabát. A Zwack jelöltje megjegyezte, az adománygyűjtés 2015 óta nagyon fontos részét képezi iskolája életének és ezt szeretnék városi szintre emelni. A diákpolgármester hangsúlyozta, hatalmas bizalmat kapott a csabai fiatalságtól, és igyekszik a két alpolgármesterrel együtt megfelelni az elvárásoknak. Hozzátette, biztos benne, hogy nagyon jól együtt fognak tudni dolgozni az önkormányzattal, és egy jó évre számít, csupa örömteli pillanattal.