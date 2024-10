Farkas Sándor kiemelte, a rendezvényen nagyon sok finom töltött káposzta és kolbász készül, de a verseny egyben jelképezi azt is, hogy ebben a forrongó világban milyen fontos a csapatépítés, a lélekerősítés. Szeretettel kapaszkodnak össze a határon innen és a határon túlról is az emberek a Vajdaságtól a Partiumig, Erdélyig.

A csapatok jókedvűen készítették az ételeket a szarvasi piaccsarnokban Fotó: Závoda Szabina

A szarvasi kiváló ételek, ízek nem kerültek feledésbe

Hodálik Pál, Szarvas polgármestere hangsúlyozta, a rendezvény a hagyományőrzés színtere, mutatja azt is, hogy a szarvasi kiváló ételek, ízek nem kerültek feledésbe. A résztvevők remek hangulatban megismerhetik mások szokásait, ízvilágát is, a közönség pedig élvezheti a szórakoztató kísérőprogramokat is.

A pohárköszöntőt Kozsuch Kornél, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magosz Békés vármegyei elnöke tartotta. Kiemelte, a régi disznótorok ételei és hangulata elevenedik meg az immáron 18. szarvasi töltöttkáposztafőző- és frisskolbászkészítő versenyen. Kozsuch Kornél örömét fejezte ki, hogy tele van a csarnok, vagyis az indulók mellett a közönség is vevő erre a programra.

Olyan nagy a színpad, mint a szívük

Závoda Ferenc, a verseny főszervezője, a Szarvasi Gazdakör elnöke felhívta a települések képviselőit, a zsűri tagjait is a színpadra. Ahogy fogalmazott: „Olyan nagy a színpad, mint a szívünk, mindenki elfér, és szívesen látunk mindenkit a rendezvényünkön.” Ahol a töltött káposzta és a kolbász mellett a zsűri a fogópálinkák, a házi disznótoros savanyúságok és sütemények bírálatát is elkezdte.

A töltött káposzta és a kolbász finom étel, de a lelket is erősíti a csapatépítés, a közösségi élmény által. A rendezvényt Farkas Sándor (balra) nyitotta meg Fotó: Závoda Szabina

A töltött káposzta és a kolbász körítése volt a szép terítés

A településeket képviselő csapatvezetők között van többek között Brlás János, Kardos, Bohrát Mária, Örménykút polgármestere valamint Kónya István, Gyula alpolgármestere is.

Sági Szilárd gasztroblogger, tévés személyiség, a zsűri elnöke az asztalokat végigjárva kiemelte, rendkívül igényesek már a terítések is, látszik, hogy komolyan készültek a csapatok a versenyre.

17 órakor Matyi és a Hegedűs, majd 18 órakor Vikidál Gyula lép színpadra.