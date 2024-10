Mint a városvezető Facebook-oldalán írta, ezáltal a jövőben is elnökként folytathatja a munkát, és továbbra is Seeberger Netta és Singer Ilona Erzsébet támogatják az elnökségi munkát. A polgármester kiemelte, a közgyűlés döntése alapján Turóczy András és Szelezsán György továbbra is küldöttként képviselik Elek város érdekeit a KDNP vármegyei közgyűlésén. A település vezetője megköszönte a bizalmat, majd hozzátette, hogy továbbra is minden tudásukkal, erejükkel és szorgalmukkal fognak a közösség szolgálatáért dolgozni.

Tisztújító közgyűlést tartott a KDNP eleki szervezete. Fotó: Szelezsán György Facebook-oldala