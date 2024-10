Tarkovács István, a Békési Kisgazdakör elnök és Dihenné Hoffmann Tünde társelnök elmondta, végig nagyon komoly érdeklődés övezte a programot, a szüreti felvonulást.

A szüreti felvonulás számos érdekes élményt tartogatott a különböző helyszíneken. Fotó. Jenei Péter

A szüreti felvonulás programjain összesen több mint ezren vettek részt

– A rendezvényen minden egyes megállóhelyen nagyon sokan kapcsolódtak be a programba – emelte ki Tarkovács István, aki úgy fogalmazott, meglátásuk szerint az érdeklődők száma meghaladta az ezret.

A csapat egyébként a Veres Péter téren, a szociális otthonnál, a gyógyfürdőnél, a Kalász soron, a Honfoglalás téren és a Kormos malomnál is megállt. Fellépett a Belencéres Néptáncegyüttes, a hangulatos zenét a zeneiskola szolgáltatta. A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola 5.a osztályos diákjai ugyancsak ott voltak a programon.

A fiatalokat is megszólították

– A fiatalok jelenléte azért is nagyon lényeges, mert mi nem csak megőrizni, hanem átadni is szeretnénk a hagyományokat – hangsúlyozta Tarkovács István. – A gyerekekkel eljöttek a szülők is, és sokan közülük elárulták, hogy ilyen élményt még nem éltek át, és jövőre is ellátogatnak a programra. A Gál Ferenc Egyetem Békési Szakképző Iskolája ugyancsak ismét részese volt az eseménynek. A felvonulást nagyon magas szintre emelte Botos Kata és az általa szervezett lovas csapat, illetve a csikósok, amelyek igazán látványos bemutatókat tartottak.

Sült kolbász, bor, szőlőlopás

A Széchenyi téren sült kolbásszal vendégelték meg az érdeklődőket. Meglepetésként az ártézi kútból bor folyt, amelyet Polgár Zoltán alpolgármester mért ki, aki szintén a menettel tartott a szüreti felvonuláson. A Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde énekkara az eseményhez illő dalokat adott elő. Hégely László, a város díszpolgára vezetésével pedig megtartották a szőlőlopást is.

Tarkovács István és Dihenné Hoffmann Tünde külön kiemelte a kisgazdakör tagjainak szervezésben végzett munkáját, illetve a rendőrség és polgárőrség segítségét a biztosításban.