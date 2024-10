A hírről a Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyáiért Állatvédő Egyesület számolt be a minap Facebook-oldalán. Mint írták, az eseményt megtisztelte Hodálik Pál, Szarvas polgármestere és dr. Melis János, a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület képviseletében, továbbá támogatóik, önkénteseik is. A szarvasi kutyamenhelyen tartott átadó ünnepség keretében Trungel Lászlóval, a Mosoly Állatvédő Egyesület és Rehabilitációs Központ trénerével beszélgettek az örökbefogadással kapcsolatos tévhitekről, buktatókról, a kiegyensúlyozott kutya-gazdi kapcsolatról, és természetesen az ivartalanítás fontosságáról is, majd ünnepélyesen átvágták a szalagot és megnyitották az újonnan kialakított helyiségeket.

D. Melis János, a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület képviseletében és mellette Hodálik Pál polgármester a szarvasi kutyamenhelyen. Fotó: Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyáiért Állatvédő Egyesület Facebook-oldala

Mint írták, az egyesület immár második alkalommal nyert el pályázati támogatást a LEADER program keretében. Először az egyik kennelsort tudták komfortosabbá alakítani, ezúttal pedig 7,4 millió forintból, szintén LEADER támogatással – mely a teljes projektköltség 95 százalékát fedezte – a korábbi istálló és raktár helyiségek teljes körű felújítását és átalakítását végezték el. A forrás előfinanszírozásában Szarvas Város Önkormányzata volt a szervezet segítségére.

A szarvasi kutyamenhelyen tele vannak ötletekkel

Az állatvédő egyesületnél hozzátették, hogy még mindig tele vannak ötletekkel, így remélik, hogy a jövőben is adódnak hasonló lehetőségek, melyekkel hozzájárulhatnak a menhely építéséhez-szépítéséhez. Megköszönték továbbá mindenkinek, aki bármilyen módon támogatta munkájukat, és lehetővé tette, hogy egy újabb, régóta vágyott célt érjenek el.