Már kora reggel előkerültek a kamra mélyéből az üstházak, üstök. A Kondorosi Szlovák Klub tagjai szeletelték az avas szalonnát, kanalazták a bödönökből a zsírt, majd a pontos recept szerint minden hozzávaló belekerült az üstbe. Aztán indulhatott az erőmunka.

– Amíg az üst tartalma nem válik egyneművé, nem szappanosodik be, bizony, kavargatni kell, mint a lekvárt – hangsúlyozta Sonkoly Mihályné klubvezető. – Időközben megjöttek a legifjabb érdeklődők is a helyi Többsincs óvodából. Megfejték a bocit is az istállóban.

Az ajándékba kapott szappannal visszatérve, az óvodások megmosták pici kezeiket. A nap folyamán vidéki látogatói is voltak a szlovák klubnak. Békéscsabáról a nyugdíjas postás egyesület több tagja látogatta meg házuk táját.