Mindkét faj melegkedvelő, ezért hosszú utat kell megtenniük, míg Afrika déli részeire eljutnak. Szalakótákból mintegy 90 pár költött idén a Kardoskúti-pusztán. A bőséges tápláléknak köszönhetően elég sok fióka repült ki a fészkekből. A nyár közepétől egyre gyakrabban lehetett a fiatalokkal is találkozni, így az állomány érezhetően megnövekedett. A vonulás beindulását követően számuk fokozatosan csökkent. A nyárias meleg időjárás és a bőséges rovartáplálék miatt azonban nem minden példány vette sietősre az indulást. A szalakóták magányosan, vagy lazább, kis csapatokban vonulnak. A telet Afrika déli részein töltik – olvasható a nemzeti park honlapján.

Búbosbanka Fotó: Balla Tihamér

A búbosbankáknak is jó évük volt az idén. A tavalyinál több pár költött Kardoskút térségében, s a fiókaszám is magas volt. Ezek a madarak is rovarokkal táplálkoznak, de ők a talaj felszínén szedegetik eleségüket. A telet a Szaharától délre eső szavannaövezetben töltik. Egyesével, vagy kis csapatokban vonulnak. Az első példányok már július végén elindulnak, s augusztus végére nagy részük el is vonul. Idén még szeptember második felében is találkoztak egy-két példánnyal.

Tavasszal a búbosbankák rendszerint már március végén, április legelején visszatérnek, a szalakóták viszont csak néhány héttel később érkeznek.