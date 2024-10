A Délmagyarország cikke szerint ami biztos, Márki-Zay Péter önkormányzata egy forintért kikérte a szabadkígyósi kastély pályázati anyagát.

3,2 milliárdot költöttek a szabadkígyósi kastélyra

Október 31-ig lehet pályázni nyolc kastély „örökbefogadására”. Ez kötelezettségekkel jár, a látogatók számára elérhetővé kell tenni a kastélyokat az év háromszáz napján. Az ingatlanokat tíz év alatt kell az örökbefogadóknak felújítaniuk, ami épületenként tízmilliárdos nagyságrendű befektetést is jelenthet. A Nemzeti Kastélyprogram részeként 3,2 milliárd forintból újították fel a szabadkígyósi kastélyt. A munkálatok a teljes homlokzatot, a pince egy részét, a földszintet, a főlépcsőházat és a kilátót érintették. A 365 ablakos Wenckheim-kastély látogatható, emellett irodalmi és zenei programokat is rendszeresen helyt ad. Azonban még van munka, többek között az emeleti részt is fel kell újítani.

Miből lenne erre Vásárhelynek pénze?

A hírportál kérdésére miszerint, hogy mit kezdenének a kastéllyal, Márki-Zay Péter azt válaszolta, működtetnék, jó gazdái lennének. Hogy miből lenne Vásárhelynek erre pénze? A polgármester azt válaszolta, egy szépen felújított kastély esetében a működtetést meg lehet oldani a bevételekből. A lap emlékeztette Márki-Zay Pétert, hogy a kastélynak a földszinti részét újították fel.

Ennyire nem ismerem behatóan a kastélyt, csak az a nemes gondolat motoszkál a fejemben, hogy meg kell menteni a rablóbandától a nemzeti örökség kincseit. Ha a kormány nem tudja ezeket a kastélyokat felújítani, működtetni, akkor az önkormányzatoknak kell áldozatot vállalniuk.

Rákérdeztek arra is, hogy egyeztettek-e ezzel kapcsolatban a szabadkígyósi önkormányzattal. A válasz: nem.

– Feltételezem, hogy a szabadkígyósi önkormányzat, mivel kis önkormányzat, kevesebb forrással rendelkezik, mint Hódmezővásárhely – hangsúlyozta Márki-Zay Péter.

A szabadkígyósiak később döntenek, élnek-e „lépéselőnyükkel”

A Beol.hu megkeresésére Kosznáné Dr. Pule Ilona, Szabadkígyós új polgármestere egy közleményt juttatott el szerkesztőségünkbe, melyet változtatás nélkül közlünk.