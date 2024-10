Mozgáskultúra 1 órája

Sportparádéval folytatódott a Garabonciás programja - galériával, videóval

A hagyományokhoz híven ezúttal is a mozgásé volt a főszerep a 32. Csabai Garabonciás Napok szerdai napján a Szent István téren. A GaraCityben rendezett középiskolai sportparádén többek között dartsozni focizni, kiütőzni, súlyt emelni is lehetett, ugyanakkor számos ügyességi feladat is várta a diákokat.

Vincze Attila Vincze Attila

A sportparádé már régóta része a Csabai Garabonciás Napok programjának, idén minden diák megméretteti magát kapitánylabdában és sárkányhajózásban, azonban az egyes iskolák készültek valamilyen különlegességgel is. Sportparádéval folytatódott a 32. Csabai Garabonciás Napok programja. Fotó: Bencsik Ádám A stábok ezúttal is kitettek magukért a sportparádén Az Andrássy Gyula Gimnázium diákpolgármester-jelöltje kérdésünkre elmondta, a kampányukat egyébként is az olimpia témájára fűzték fel, ezt már a díszlet kialakítása során figyelembe vették. Pojendán Áron kiemelte, igyekeztek minél több olyan programot kitelepíteni a térre, ami megmozgatja a diákokat, volt például óriásdarts, melyre focilabdákkal lehetett célozni, de a diákok kipróbálhatták magukat az erőemelés különböző válfajaiban is. Megjegyezte továbbá, hogy a szellemi játékokat kedvelők számára egy sakktáblát állítottak fel. Mint fogalmazott, szerinte minden stáb kitett magáért idén és biztos benne, hogy a diákoknak ez egy maradandó élményt jelent majd. A versenyzés mellett a közösen eltöltött idő is legalább olyan fontos a diákok számára A Közgénél főleg a koordinációs, ügyességi játékokra helyezték a hangsúlyt: náluk például zsonglőrködni, mini kosárlabdázni vagy célba dobni is lehetett. Gellért Milán, az iskola jelöltje kifejtette, igyekeztek a lehető legjobb sportolóikat elhozni a főtérre, ugyanakkor szerinte a versenyzés mellett a közös mozgás, az együttlét is legalább olyan fontos ilyenkor.

A 32. Csabai Garabonciás Napok programja csütörtökön a diákpolgármester választással zárul.

Sportparádéval folytatódott a Garabonciás programja Fotók: Bencsik Ádám

