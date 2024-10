Elmondta, hogy az önkormányzatnak kellett megnyugtató megoldást biztosítania azoknak a családoknak, ellátottaknak, akik más módon nem találtak megoldást a Napraforgó bezárását követően. Kiemelte, miszerint empátiával kezelték a helyzetet, hiszen sérült fiatalokról van szó.

Szarvas Péter polgármester beszélt arról is, hogy a Napraforgó bezárása után miként gondoskodik az önkormányzat a fogyatékossággal élő, sérült fiatalok ellátásáról

Fotó: Licska Balázs

Hét sérült fiatalról gondoskodnak a Napraforgó bezárása után

Végül kiderült, hogy hét ellátottról kell az önkormányzatnak gondoskodnia. Ők október 14-étől, hétfőtől a város tulajdonában lévő ingatlanban, a Mokry utcai idősek klubja épületében kapnak ellátást, az épület akadálymentes, és egy nagy terem áll majd a sérült fiatalok rendelkezésére. Az intézményi kereteket tekintve a kistérségi intézmény gondoskodik róluk. Hangsúlyozta: felkészültek a fogadásukra, a gondozói létszám megfelelő, a kellő eszközök rendelkezésre állnak, foglalkoztató eszközöket is beszereztek. Ezt a megoldást az érintett családok is megnyugtatónak ítélték.

Három alpolgármestert választhatnak Békéscsabán

Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy a városi közgyűlés alakuló ülése október 14-én, hétfőn 14 órakor lesz a városházán. Immár körvonalazódik az a városvezetési rendszer, ami stabilitást, megnyugtató működést ad az önkormányzatnak a következő öt évben. Előzetesen egyeztetett azokkal a szervezetekkel, személyekkel, amelyek, akik ott lesznek a városi közgyűlésben. Három alpolgármestert javasol majd, illetve tanácsnokokról szintén szavaznak. Fontos változás, hogy észszerűségi, takarékossági okokból a tervek szerint a hat helyett csak öt bizottság működik a jövőben Békéscsabán.

Ősszel is virágba borul Békéscsaba

A sajtótájékoztatón a városvezető beszélt arról is: ahogy tavasszal és nyáron, fontosnak ítélik, hogy ősszel is legyen virágos Békéscsaba. A közeljövőben 27 ezer kétnyári palántát és 3500 hagymás növényt ültetnek ki közterületekre, de intézmények – köztük óvodák, bölcsődék, szociális intézmények – is kapnak 4400 árvácskát, hogy színesítsék a környezetüket. Emlékeztetett: Békéscsaba most is benevezett a Virágos Magyarország versenyre, eredményt egyelőre nem hirdettek. A mostani virágosítással azonban a város jelzi az ügy iránti elkötelezettségét.