Réti László elmondta, rendőrből lett krimiíró, eleinte Marcus Meadow álnéven jelentek meg könyvei, aztán az Ulpius-ház Könyvkiadónál már saját néven írt. Több mint húsz éve ír regényeket, március közepén már a 18. jelent meg (Tízparancsolat 2.0), és talán még az idén boltokba kerülhet a következő is (A lisszaboni kém).

Réti László krimiíróval Rigler Ivett beszélgetett

Forrás: Kondorosi Kultúrpercek

Réti László sokat merít könyveinél rendőri múltjából

– Műfajukat tekintve mindig más érdekel, így vannak köztük thrillerek, krimik, történelmi krimik, kalandregények, disztópikus thrillerek – hangsúlyozta. – Nekem fontos, hogy ne csak egy rejtvényt adjak az olvasónak, hanem a szórakozás mellett egyes égető társadalmi problémák is szóba kerüljenek, de úgy, hogy ne legyen szájbarágós a tálalás.

Olyan könyveket szeret írni, amelyet maga is szívesen olvasna. Fontos számára a pontosság, hitelesség és a részletek. Rendőri múltjából sokat merít, ez adja a hitelességét is.

A Tízparancsolat 2.0 egyik érdekessége, hogy mellette Herendi Gábor rendező, filmproducer (Toxikoma, Kincsem, Valami Amerika) és Divinyi Réka forgatókönyvíró (Szabadság, szerelem, Valami Amerika 2-3, BÚÉK) a társszerzője. Réti László legismertebb könyvei közé tartozik a Megölni Telekit, a Budapest Boulevard és a Kaméleon.

Miért vesz valaki egy meddő aranybányát?

A trió most azért fogott közös projektbe, hogy az egyén és a társadalom szembenállásának kérdéseit feszegessék a napjaink Budapestjén játszódó izgalmas akcióthrillerben. Vajon mi is történt a hegyi ranchon? Hogyan veszítette életét a családja mindennapjait pokollá tevő farmer? Miért vesz valaki egy meddő aranybányát? És ami a legfontosabb: mi lesz Samantha sorsa?

Szépszámú közönségnek dedikálta regényeit

Réti László beszélt arról is, pár éve kezdett el regényíró kurzusokat tartani a Magyar Felnőttképző keretein belül. A rövidebb a Bevezetés a regényírásba kétnapos tanfolyam, és ahogy a címében is szerepel, alapvetően bepillantást enged egy regény elkészítésének folyamatába, és kedvet csinál az íráshoz. A nagyobb tanfolyam címe: Hogyan írjunk szórakoztató regényt? Ez tíz egymást követő, háromórás alkalomból áll. A hallgatókat a saját alapötletük kidolgozásában is segíti az író.