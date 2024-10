Mári Zsolt, a program főszervezője elmondta, régi számítógépeket és videójátékokat próbálhattak ki az érdeklődők az időutazó játéknapon. Az eszközök viszonylag nagy időintervallumot öleltek fel, a legidősebb gépek a ’70-es évek közepéről, a „legfiatalabbak” a ’90-es évek végéből származtak.

Az időutazó játéknapon több korosztály is kipróbálta a régi számítógépeket, játékokat. A szerző felvétele

Régi számítógépek, klasszikus játékok

– Nagyjából két tucat eszközt állítottunk ki, amelyet természetesen a játékokkal együtt ki is próbálhattak az érdeklődők. Olyan régi kedvencen vonultak fel, mint a Wizard of Wor, a Super Mario, a Street Fighter vagy a Mortal Kombat – árulta el a Gyulai Ifjúsági Központban tartott programról Mári Zsolt, akitől azt is megtudtuk, hogy a kiállított gépek 99 százaléka a tulajdonuk, illetve egy barátja hozott még be egy nagyon különleges gépet.

Több korosztály érkezett

Eleinte egyébként főként a harminc korosztály tagjai kapcsolódtak be a programba, akik elvitték gyermekeiket is az időutazásra. Később pedig a 40-es, 50-es nemzedék érkezett, már nagyobb gyerekekkel.