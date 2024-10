Szabó László, a Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium igazgatója elmondta, hogy másfél éve indították el a Törizzz klubot, hogy minél sokrétűbb, árnyaltabb történetszemlélettel vértezzék fel a történelem iránt fogékony diákokat. A korábbi alkalmakon számos téma került előtérbe – például az is, hogy mi lett volna, ha nincs Trianon –, szerdán pedig dr. Bácsmegi Gábor régész, a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója tartott előadást Ami a tankönyvekből kimaradt – Érdekességek a régészet világából címmel.

Az Andrássy gimnáziumban, a Törizzz klub keretében tartott előadást dr. Bácsmegi Gábor régész, a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója

Fotó: Bencsik Ádám

Ötezer éve oroszlánok is voltak a Kárpát-medencében

A Kárpát-medencében soha nem volt jég, a jégkorszakban sem – utazott vissza több ezer évet az időben a fiatalokkal dr. Bácsmegi Gábor. Hozzátette, hogy a régészeti feltárások során kerültek elő mamutok maradványai, de tele volt őstulokkal is ez a vidék – amelyek azóta szintén kihaltak –, és ahol vannak nagy növényevők, ott vannak nagy ragadozók is, így 5000 évvel ezelőtt oroszlán is előfordult ezen a tájon.

Beszélt a törökországi Göbekli Tepe nevet viselő régészeti lelőhelyről, amelyet a Stonehenge-hez hasonlított – ám annál is korosabb –, hiszen itt is vannak kőoszlopok, sőt az oszlopokba véstek is motívumokat. A Világörökség része, egy kultikus helyről van szó – viccesen úgy fogalmazott, hogy amire a régészek nem találnak magyarázatot, azt kultikusnak nevezik –, a terület tele van állatcsontokkal, több ezer éven át tartottak itt szertartásokat.

A régészeti feltárások szerint délről érkeztek a honfoglaló magyarok

A termékeny félhold területén, a Közel-Keleten Krisztus előtt 9500 körül elindult a mezőgazdaság, amely Krisztus előtt 6300 körül honosodott meg a Kárpát-medencében. A Balkán felől, a Duna mentén érkezhettek közösségek a Kárpát-medencébe, és a folyók mentén telepedtek meg. Ugrott több ezer évet a történelemben, és megemlítette, hogy a honfoglaló magyarok sem a Vereckei-hágón, a Kárpátokon keresztül jöttek, hanem dél felől. A leletekből erre lehet következtetni.

Krisztus előtt 5000 környékén a Kárpát-medence a világ legfejlettebb részének peremét jelentette – ecsetelte dr. Bácsmegi Gábor. A régész beszélt arról, hogy Szeghalom-Kovácshalom egy 80 hektáros település volt, hasonlóan jelentős volt Vésztő-Mágor. Az akkoriak díszítették a falakat, az edényeket, szőtték a ruháikat, a feltárások során pedig állatcsontokat és kőeszközöket találtak.