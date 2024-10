A kardoskúti Fehér-tó környékén a sziki őszirózsa, a közönséges gyujtoványfű és a réti peremizs is virágzik ebben az időszakban. A Csorvási löszgyepen néhány töviskés imola szintén kibontotta lila virágait.

A Cserebökényi puszta is kizöldült

A Cserebökényi pusztákon is kizöldült a határ, növekedésnek indultak a gyepek. A réti őszirózsa szépen virágzik a korábban ismert élőhelyeken, de a nyári aszály miatt a szokásosnál alacsonyabbra nőttek a tövek, alig 40 cm magasak.

Réti őszirózsa a Kis-Sárréten

A Kis-Sárréten több helyszínen nagy tömegben virít a réti őszirózsa. Van, ahol a sziki kocsorddal együtt, de előfordulnak homogén állományai is. Másik látványos őszi virág ezen a területen az őszi kikerics, amely most van csúcsvirágzásban. Különösen a körösnagyharsányi és a biharugrai határban, valamint a Geszt melletti Baglyasi-legelőn virít népes egyedszámban. Lilás virágai már messziről feltűnnek a zöldülő gyepen. Bár az őszi kikerics nem védett növény, de Békés vármegyében a Kis-Sárréten vannak jelentősebb állományai. Ezeket az állományokat természetvédelmi őrszolgálatunk munkatársai rendszeresen, 4-5 évente pontosan felmérik. Jelenleg is folyamatban van a felmérés, melynek során egy új élőhelyet is sikerült felfedezni Zsadány határában, az Orosi-pusztán.

Vetővirág a Kígyósi pusztán

A Kígyósi-pusztán a vetővirágnak két jelentősebb termőhelye van. Az egyiken most is százával virágzik a növény, a másikon lényegesen kevesebb egyedszámban van jelen. Mivel a szárazság miatt a gyepek kiégtek, így most könnyen észrevehetők az aprócska vetővirágok. Nyíló réti őszirózsákat is láthatunk, ezek száma a szeptember végi esők hatására bizonyára megnövekszik majd. Kis számban sziki őszirózsák és aranyfürtök is nyílnak a Kígyósi-pusztán.