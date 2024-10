A Pándy Emléknapon emellett a pályakezdő orvosokat és a szakvizsgát tett szakembereket is köszöntötték. Az ünnepség nyitóakkordjaként a szokásoknak megfelelően elsőként elültették a Pándy Emlékfát, amit az adott évben mindig a Pándy Emlékéremmel kitüntetett szakember ültet el a saját munkahelye körül, gazdagítva ezzel az intézmény kertjét és faállományát. Mindez tiszteleg az érintett szakember munkássága előtt, illetve a környezettudatosságot is szimbolizálja. A Pándy Emlékérem a tagkórház egyik legnagyobb erkölcsi elismerése, odaítéléséről pedig idén is egy háromtagú bizottság határozott. Ebben az évben a grémium döntése értelémében dr. Ilia Katalin pszichiáter főorvos érdemelte ki az emlékérmet.

A Pándy Emléknapon dr. Ilia Katalin és dr. Becsei László az emlékfánál. Fotó: Bencsik Ádám

Pándy Emléknap: hagyománytisztelet és elismerések

A program a faültetést követően a tagkórház Árvay termében folytatódott. Dr. Becsei Lászó, a Békés Vármegyei Központi Kórház főigazgató-főorvosa köszöntőjében elmondta, amikor évről évre megemlékeznek a tagkórház névadójáról, a múlt iránti tisztelet mellett ők maguk is újabb értékeket igyekeznek teremteni.

– Hagyományt teremteni csak ott lehet, ahol olyan közösség él, amely megtartja az elődök tiszteletét. Intézményi életünkben a tradíciók ápolása, a neves elődök tisztelete mindig kiemelt értéket jelentett – fogalmazott. Kitért arra, hogy a Pándy Emlékfákat a Pándy Emlékéremmel kitüntetett orvosok ültetik el minden évben. – A Pándy kultusz részeként pedig évről évre megemlékezünk a tagkórház névadójáról, Pándy Kálmán világhírű neurológus pszichiáterről – tette hozzá. Szólt arról, hogy pályakezdő munkatársaik először vettek részt ezeken a kórházi ünnepségen, amivel céljuk, hogy ők is megismerhessék a névadó munkásságát, s, hogy munkahelyi kultúrájuk részeként befogadják őket a munkaközösségbe. A pályakezdő orvosok esküt is tettek az eseményen munkahelyük és segítő elhivatottságuk tanúbizonyságaként.

A pályakezdő orvosok esküt tettek az ünnepség keretében. Fotó: Bencsik Ádám

Pályakezdő orvosokat és szakvizsgát tett szakembereket köszöntöttek

Mint mondta, ebben az évben negyvenhat pályakezdő, orvos és szakdolgozó kezdi meg munkáját a Pándy Kálmán Tagkórház kapuin belül. Emellett a keddi ünnepségen az intézmény 17, újabb szakvizsgát tett orvosát is köszöntötték. Dr. Becsei László elmondta, az intézményben a munkaerővándorlás az országos trendnél alacsonyabb, ami talán annak is köszönhető, hogy megtalálhatták Békés vármegyében és a kórházban azt a szakmai érvényesülést, amely itt tartja őket. Hangsúlyozta, intézményük a munkatársak megtartására is kiemelt figyelmet szentel.