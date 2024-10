Hivatásuk, szakmájuk kiváló képviselői érkeztek a kaszaperi iskolába az őszi szünidő kezdete előtt. Ők mutatták be a gyerekeknek, miről szól a munkájuk. Takács Andrea és Takács Noémi ismert orosházi légtornászok. A sportcsarnokban tartottak bemutatót és meséltek életútjukról. A bátor jelentkezők ki is próbálhattak egy-egy légtornász eszközt – számoltak be az iskola közösségi oldalán.

A pályaorientációs napon az alsós gyerekeknek Bacsa Nóra rendőr főtörzsőrmester és kollégája, Németh László Róbert rendőr zászlós mesélt hivatásukról, munkaeszközeikről, majd a tanulók a rendőrautóba is beülhettek.

A legbátrabbak kipróbálták az eszközöket. Fotó: Facebook

A felsős tanulók két előadást hallgattak meg, ahol Szabó Hajnalka az illusztrátor szakma rejtelmeibe vezette be a gyerekeket, majd Kormányos Kristóf állattenyésztő mérnök beszélt az állattartás (azon belül a juhtartás) szépségéről.