Buszokkal érkeztek a közeli és a távolabbi településekről a tanulók. Nagy volt az érdeklődés. A pályaorientációs nap megnyitójára megtelt a mezőhegyesi szakképző iskola főbejárata előtti tér. Mindenki valamilyen elképzeléssel érkezett, voltak, akik először jártak itt, mások már korábban is tájékozódtak, ám most saját szemükkel akartak meggyőződni arról, milyen lehetőséget kínál a mezőhegyesi iskola.

A pályaorientációs nap iránt óriási volt az érdeklődés. A szerző felvétele

Pedagógusok és diákok segítették a csoportokat

Tarkó Gábor köszöntőjében kiemelte, a látvány, a környezet 21. századi, ám a múlt hagyományait is megőrizve végzik itt a mezőgazdasági szakképzéshez kapcsolódó nevelő-oktató munkát. Invitálta a kíváncsi érdeklődőket, hogy a 113 éves intézmény bejárásával tájékozódjanak és ha elnyerte a tetszésüket a pályaorientációs nap kínálata, térjenek vissza, válasszák ezt az iskolát.

A pedagógusok és a már ott tanuló diákok segítségével, kisebb csoportokban, megnézhették a háromcsillagos ifjúsági szállóként is működő kollégiumot, ízelítőt kaptak egy vívóleckéből az új sportcsarnokban. Egy orosházi édesanya a fiával csatlakozott az egyik csoporthoz, velük a csarnokban is találkoztunk. A nyolcadikos diák, Nagy Boldizsár (az orosházi Vörösmarty iskola tanulója) elmesélte, már a nagyszülei is gazdálkodtak, szülei is, ő mezőgazdasági gépész technikus szeretne lenni. Bejárták a főépületet, meghallgattak szakmai előadásokat, órákat is látogathattak.

Több előadás is várta a pályaorientációs napra érkezőket

A látnivalókra, információkra nyitott fiatalok és szüleik az egyik műemlék épületben kialakított és berendezett tanműhelyben a mezőgazdasági technikusok, a mezőgazdasági gépésztechnikusok, a mezőgazdasági gépészek és a gazdák képzésére láttak jó gyakorlatokat, a legmodernebb oktatási eszközök mellett. Itt Hódmezővásárhelyről érkezett csoporttal találkoztunk.