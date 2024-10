A Békés Megyei Rendőrségi Nyugdíjasok Egyesülete évek óta részt vesz a fesztivál részeként tartott kolbászgyúráson. Patócs Sándor nyugállományú rendőr alezredes, az egyesület titkára a Beol.hu-nak kifejtette, hogy ezúttal nyolc fővel érkeztek az eseményre. Hozzátette, nekik is van egy alap receptjük, amivel szerinte nagyon nem lehet mellé lőni, de a kiváló végeredmény érdekében egy apró titkot is bevetnek. Mint mondta, ez korábban már első helyet is jelentett számukra a versenyen, ezúttal is bíztak benne, hogy jó eredményt érhetnek el.