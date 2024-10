A nemzeti park honlapján olvasható beszámoló szerint a XXI. Őszirózsa Természetismereti Vetélkedőre öt településről – Dévaványáról, Szarvasról, Gyuláról, Dobozról és Hódmezővásárhelyről – hét csoport érkezett. Egy rövid köszöntő, s egy vers elhangzása után három rövid előadást hallhattak a versenyzők a madarakról, a térségben előforduló gyógynövényekről és a hazánkban fellelhető fenyőfélékről. Az előadások anyagát később különböző formájú feladatokban kérdezték vissza. A csapatoknak ki kellett tölteniük egy keresztrejtvényt is, amely a biodiverzitás fontosságára hívta fel a figyelmet.

Az október 8-i XXI. Őszirózsa Természetismereti Vetélkedőre öt településről – Dévaványáról, Szarvasról, Gyuláról, Dobozról és Hódmezővásárhelyről – hét csoport érkezett. Fotó: Ezer Ádám

Számos program várta az Őszirózsa Természetismereti Vetélkedő résztvevőit

A benti feladatok után kimentek a szabadba, ahol egy izgalmas kihívás várt a résztvevőkre. Különféle állatfajok képeit rejtették el a fűben, bokrokban, ezeket kellett megkeresniük, s kirakniuk a képekből egy vagy több táplálékláncot, a növényevőktől haladva a ragadozók felé. Játékos activity is volt, amely a túzokkeltetés fázisait követte. Ez különösen izgalmasnak bizonyult, mivel pontot is lehetett rabolni az ellenfelektől. A hulladékszelektálási feladat során laminált termékeket kellett a megfelelő kis szemetes kukába tenni. Volt egy szókereső feladvány is, ebben az égbolttal, a csillagászattal kapcsolatos kifejezések szerepeltek. A végén még egy soron kívüli, pontozás nélküli feladat is szerepelt: hulladék anyagokból, és a nemzeti park által kiadott különféle eszközökből kis állatfigurákat kellett készíteni. A gyerekek nagyon ügyesek voltak, szép figurákat készítettek, s ezzel következő táborukhoz is ötleteket adtak nekik. Amíg a zsűri a döntéshozatalra visszavonult, addig a résztvevő csapatok tettek egy sétát az állatsimogatónál és elfogyasztották ebédjüket.

A döntőben a következő eredmények születtek