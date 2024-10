Hrabovszki György, a Csaba Center igazgatója az Őszi Kuponnapokról elmondta, a Center évek óta csatlakozik az országos Glamour-napokhoz, melyek során tavasszal és ősszel különleges kedvezményeket kínálnak. Az igazgató tájékoztatást adott az eddig elért eredményekről, az üzletek jövőbeni terveiről és várható változásairól. Ezenkívül egy olyan kezdeményezést is szeretnének bevezetni a bevásárlóközpontban, amely során bizonyos üzletekben történő vásárlás esetén a vásárlók kiválthatják a parkolási díjaikat.

Hrabovszki György sajtótájékoztatón számolt be az Őszi Kuponnapok részleteiről. Fotó: Beol.hu

A kuponokat a Csaba Center applikációjában lehet megtalálni. Aki ezeken a napokon legalább 10 ezer forint felett vásárol a Center üzleteiben, az próbára teheti szerencséjét. A blokkokat az információs pultnál bemutatva húzhatnak egy sorsjegyet. Ha szerencsésen választott, megszólal a „We are the champion” a győztes tiszteletére és indulhat is a pénzeső.

Változatos programok az Őszi Kuponnapokon

Változatos programokkal és sztárfellépőkkel teszik emlékezetessé a vásárlást. Fellép például Kiss Kevin: az X-Faktor 2022-es évadának legjobb férfi hangja előadásában hallhatjuk a sokak által kedvelt és népszerű dalt, a Csinibabát. Dér Heni is felperzseli a hangulatot csodás hangjával és fülbemászó slágereivel.