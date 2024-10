A Nyugdíjas Pedagógusok Orosházi Egyesületének 13 tagja volt résztvevője az erdélyi körútnak, az őszi élménygyűjtésnek. Szép élményekkel tértek haza, erről a civilek elnöke, Makuláné Gulicska Valéria számolt be hírportálunknak.

Őszi élménygyűjtés erdélyi körútjukon. Fotó: BMH

Az első úti céljuk Temesvár volt. Kis-Bécsnek is nevezik Románia harmadik legnagyobb városát. Idegenvezetőjük elmesélte a soknemzetiségű település sajátos múltját, megmutatta csodálatos barokk épületeit, híres templomait, szobrait, majd Dévára indultak. Az elmúlt években felújított várba egy különleges felvonóval jutottak fel. Volt, aki csukott szemmel tette meg az utat a mintegy 370 méter magasságban lévő építménybe. Az izgalom azonban megérte, mert csodálatos kilátásban gyönyörködhettek, a várudvar is tartogatott szép látnivalókat. Ezután a Hunyadi-család legjelentősebb központja, Vajdahunyad várához vették az irányt.

Lovag toppant az őszi élménygyűjtés során az orosháziak elé

Rengeteg látnivaló várta az orosháziakat: a lovagterem freskói, a korabeli berendezések, a régészeti, a néprajzi tárgyak visszarepítették őket a múltba.

– Meglepődtem, amikor korhű öltözékben elém toppant egy lovag. A tornyokat nem tudtuk megmászni, de a várfalról is messzire elláttunk – mesélt részleteket is az elnök.

Másnap az erdélyi szászok egykori központjának, Nagyszebennek a belvárosát nézték meg. A Hazugok hídjáról megtudták, hogy egykor ott kötötték a szerződéseket. A történet szerint ugyanis a hazug emberek alatt leszakad a híd.

A másik szász város – Segesvár neve – minden magyarnak ismerősen hangzik, hiszen határában zajlott le 1849. július 31-én a szabadságharc egyik vesztes csatája, amelyben Petőfi is életét vesztette. A város műemlékeiről híres, hangulatos óvárosa az UNESCO Világörökség része. Várának a nagy része megmaradt, 14 tornyából 9 ma is áll. Legkülönlegesebb az óratorony.

– Székelykeresztúron felkerestük Petőfi körtefáját. Az eredeti fa már elpusztult, de csonkja mellett egy utóda ma is finom gyümölccsel kedveskedik a látogatóknak. Igaz, csak a lehullottat szabad elfogyasztani. A fához vezető sétány mellett Petőfi életét bemutató fényképes ismertetőt helyeztek el – folytatta beszámolóját Valika.