A Nemzeti Balatoni Bojlis Horgászverseny, hazánk leghosszabb nemzeti pontyfogó megmérettetése, amelynek tiszta versenyideje eléri a 186 órát. A versengés egyébként múlt pénteken délután 2 órakor kezdődött, és szombaton reggel fejeződik be. Ezen a nagy nívójú kihíváson fogta a csapat a 30 kilónál nehezebb óriáspontyot.

A Békés vármegyei csapat méltán lehet büszke az óriásponty kifogására

Óriásponty jelentette az eddigi csúcsot

Szabó János csapatkapitány elmondta, az óriási ponty a verseny negyedik napján érkezett. Három sípolást hallottak az elektromos kapásjelzőn. Mivel a szerelék 600-650 méterre volt a parttól, ezért a kapitány Sajtos Istvánnal együtt csónakba szállt. János vezette a vízi járművet, Pisti kezében volt a horgászbot, hiszen az ő szerelékéhez igyekeztek. Menet közben semmilyen ellenállást nem érzékeltek. Körülbelül 10 perc alatt értek oda a szerelékhez, ahol ellenben nagyon erőteljes ellenállásba ütköztek. Először azt is hitték, hogy kövekben akadtak el, Pisti át is adta a vadvízen gyakrabban horgászó Szabó Jánosnak a horgászbotot. Egy erőteljes emelés után, már tudták, hogy hallal, nem is akármilyen hallal van dolguk. Pisti összerakta a merítőhálót, amibe mintegy 2-3 perc alatt beleemelték a mintegy 3,5 méter mély vízből a halat.

Ekkora példányt élőben még nem láttak

– Ekkora példányt élőben még nem láttunk – emelte ki a csapatkapitány, aki elárulta, hogy nem is emelték be a csónakba a pontyot nehogy megsérüljön. A partra érve óvatosan pontybölcsőbe rakták, és akkor még jobban látták, hogy milyen hatalmas példánnyal van dolguk. A mérlegelők 10 percen belül megérkeztek, majd Sajtos István visszaengedte a pontyot a Balatonba, ami 7-15 másodperc múlva el is úszott.

A hal egyébként nem ismeretlen a horgászok körében, érdekes formája és egy korábbi sérülés maradványa miatt többen is felismerték a képek alapján. 2020-ban is kifogták például, akkor valamivel több mint 26 kilót nyomott.

Bizonyít a Békés vármegyei csapat

A csapatból János, Zsanett és Laci békéscsabai, Gyuri gyulai, míg Pisti Németországban él, de kötődik Békéscsabához és Tótkomlóshoz is. A balatoni eseményen 150 csapat vesz részt.