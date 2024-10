A Facebook-oldalán azt írta, hogy az Arató és a Nyugati utca találkozásánál található egy önkormányzati tulajdonban lévő terület, amelyet elhanyagoltak, és így azt embermagasságban borították az elvadult cserjék.

Rendbe tették az Arató és a Nyugati utcák sarkán lévő városi területet. Fotó: Opauszki Zoltán Facebook-oldala

Korábban kérte a terület rendbe tételét, le is vágták a bozótost, ám a területen a rendezetlen és kezeletlen állapotok kiújultak. Mint fogalmazott, ez különösen aggasztó, hiszen önkormányzati területről van szó, és a városnak példát kell mutatnia.

Ezért ismét kérte, hogy tegyék rendbe a területet – a bozótost ennek megfelelően most is kiirtották –, és hogy a rendszeres karbantartásáról is szülessen valamilyen megoldás.