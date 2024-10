Gyűjtés 1 órája

Alapítványt hívtak életre, hogy segítsék Ónodi Henrietta gyógyulását

Nemrég jegyezték be a Henrietta Gyógyulásáért Alapítványt, hogy támogathassák a kondorosi és békéscsabai származású olimpiai, világ- és Európa-bajnok tornász gyógykezelését. Ezt jelentették be a szerdán Békéscsabán tartott sajtótájékoztatón az alapítvány kuratóriumának tagjai és alapítója. Szó esett arról is, hogy most hogy van Ónodi Henrietta.

Licska Balázs Licska Balázs

Az Amerikai Egyesült Államokban élő Ónodi Henrietta olimpiai, világ- és Európa-bajnok tavasszal szívinfarktust kapott, aminek következtében oxigénhiányos állapot lépett fel, majd sokáig kómában volt. Az oxigénhiány miatti agykárosodás mértéke jelenleg nem ismert, és a szakemberek szerint a felépülése hosszadalmas lesz. Unyatyinszki Mihály, Nagy Sándor, Izsó Gábor és Ónodi-Klausler Barbara, a Henrietta Gyógyulásáért Alapítvány kuratóriumi tagjai és alapítója ismertették az alapítvány létrejöttét, amellyel segítenék Ónodi Henrietta gyógykezelését

Fotó: Bencsik Ádám Létrehozták a Henrietta Gyógyulásáért Alapítványt Nagy Sándor, a Henrietta Gyógyulásáért Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, hogy a bajnok testvére, Ónodi-Klausler Barbara az Egyesült Államokban gyűjtést indított Henrietta gyógykezelése érdekében. Felmerült, hogy mivel Magyarországról is sokan támogatnák, célszerű lenne itthon is a gyűjtést hivatalos mederbe terelni, ezért hívtak életre egy alapítványt. Az alapítvány eddigi támogatói között van a Magyar Olimpiai Bizottság, Békéscsaba, Kondoros, a kondorosi Legendák Földje Alapítvány, a Baptista Szeretetszolgálat, valamint több magánszemély. Emellett kaptak korábban ígéreteket támogatásokra, hamarosan, így, hogy az alapítványt nemrég bejegyezték, ezek is befutnak. Hozzátette: rövidesen a közösségi médiában is megjelenik majd a Henrietta Gyógyulásáért Alapítvány. Súlyos agykárosodást szenvedett Ónodi Henrietta Ónodi-Klausler Barbara ismertette, hogy Ónodi Henrietta március 28-án egy amerikai boltban vásárolt, amikor összeesett, kórházba szállítása közben többször újra kellett éleszteni. Súlyos szívinfarktus érte, életmentő műtéten van túl. Az oxigénhiányos állapot miatt súlyos agykárosodást szenvedett. Egy rehabilitációs központban 17 napot töltött, most otthon van, foglalkozik vele gyógytornász, beszédterapeuta, az ápolásában pedig szakember mellett családtagok, barátok segítenek. Az állapota javul, most azon dolgoznak, hogy egy újabb szintet léphessen, és hogy részt vehessen ismét egy nagyjából háromhetes programon. A következő cél lábra állítani a bajnokot Lábra kell állítani – mondta Ónodi-Klausler Barbara – aki az alapítvány alapítója –, hogy mi a következő lépés. Az MTI kérdésére megosztotta, miszerint Henrietta pár órát tud tolószékben tölteni, tud önállóan étkezni. Kérdés azonban továbbra is, hogy milyen szintre lehet felhozni az állapotát. Az a cél, hogy minél több háromhetes programon vehessen részt a rehabilitációs központban.

A költségekről elmondta, hogy egy-egy ilyen kezelés 30 ezer dollárba kerül, emellett vannak mindennapi kiadások is. Köszönetet mondott az eddigi támogatásokért. Az alapítvánnyal kapcsolatban pedig hozzátette, hogy miután elindította a közösségi gyűjtést az Egyesült Államokban, többen jelezték neki, hogy érdemes lenne megteremteni annak lehetőségét, hogy magyar bankszámlára is utalhassanak támogatást. Úgy tekintenek rá, mint a saját lányukra A Henrietta Gyógyulásáért Alapítvány kuratóriumi tagja Unyatyinszki Mihály, aki feleségével, Unyatyinszkiné Karakas Júliával közösen edzette annak idején Henriettát. Hozzátette: miután a bajnok befejezte sportolói pályafutását, Amerikában telepedett le és alapított családot. Amikor itthon volt, akkor többször lement a terembe, vitt például dresszeket a fiataloknak. Úgy tekintenek rá, mint a saját lányukra, lesújtotta őket az, ami történt Henriettával. Ónodi Henrietta sikerei adtak lendületet a tornaklubnak Izsó Gábor, a tornaklub korábbi elnöke szintén helyet kapott a Henrietta Gyógyulásáért Alapítvány kuratóriumában. 1986-ban kapcsolódott be a klub életébe, mint fogalmazott, azok az évek mindenki számára csodásak voltak. Ónodi Henrietta sikerei alapozták meg az egyesület pénzügyi hátterét, rengeteg kapcsolat köszönhető neki, hatalmas lendületet adott a klubnak. Megdöbbentette, ami történt, mindent megtesznek a bajnok gyógyulásáért.

