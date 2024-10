Egy nép kiáltott. Aztán csend lett – idézett Márai Sándor: Mennyből az angyal című művéből Herczeg Tamás országgyűlési képviselő az október 23-a, az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából tartott szerdai, békéscsabai megemlékezésen. Beszédében kiemelte: azt ünneplik, hogy a magyarok hősies kiállásra és világraszóló tettekre képesek, hogy a magyarságnak kifogyhatatlan a hite és elapadhatatlan az ereje, ha a szabadságot, a függetlenséget kell megvédeni.

Az október 23-ai megemlékezésen beszédet mondott Herczeg Tamás országgyűlési képviselő. Fotó: Bencsik Ádám

Nagy dolog a szabadság, a legnagyobb a világon

Ilyen nagy dolog a szabadság? – tette fel Márai Sándorhoz hasonlóan a kérdést a politikus, és meg is válaszolta azt, miszerint igen. Hangsúlyozta: egy önálló néplélekkel, kultúrával és múlttal bíró, önmagára büszke nemzet szabadság a legnagyobb dolog a világon. Ha kell, akkor fegyvert fog, és a legnagyobb áldozatot is meghozza.

Október 23-a kulcsszavai a szabadság és a szuverenitás

Úgy fogalmazott, hogy október 23-a kulcsszavai a szabadság és a szuverenitás. Létünk alapvetése, hogy nem engedjük, hogy mások döntsenek helyettünk. Ne mondhatják meg idegen hatalmak, hogy milyen országban és miképp akarunk élni. Most, amikor nagyhatalmi erők munkálkodnak, egy fontos célért kell dolgozni: mindenáron meg kell őrizni szuverenitásunkat.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából szervezett megemlékezésen ünnepi műsort adtak a Jókai színház művészei. Fotó: Bencsik Ádám

Most is meg kell védeni a szabadságot

Örök hálát és tiszteletet érdemelnek az 1956-os hősök – folytatta Herczeg Tamás országgyűlési képviselő. Hozzátette – ismét idézve Márai Sándortól –, hogy nem örökül kaptuk a szabadságot, és azt újra és újra, most is meg kell védeni. Ez a biztosíték arra, hogy Magyarország magyar ország maradjon a következő 68 vagy akár 1100 évre is. Aláhúzta, hogy büszkének kell lenni az 1956-os hősökre, és úgy kell szeretni hazánkat, városunkat, ahogy ők is szerették.

Többen megkoszorúzták Nagy Imre szobrát

A Jókai színházban a békéscsabai teátrum művészei adtak műsort Egy nép kiáltott címmel. Ezt követően a megemlékezők átvonultak a Nagy Imre térre, ahol megkoszorúzták Nagy Imre szobrát – az országban elsőként, kereken harminc évvel ezelőtt, 1994-ben Békéscsabán helyeztek el köztéren szobrot a mártír miniszterelnök tiszteletére. Koszorúztak többek között