A mezőkovácsházi könyvtárnál gyülekezők le se tagadhatták volna, mire készülnek. Nemzetközi vőfélytalálkozóra. Az ország számos pontjáról és a környező országokból is érkeztek vőfélyek, látványos megjelenésük mellett a zenészek is hangoltak, miközben az ifjú pár készülődött. Mert mindennek úgy kellett lennie, ahogy egy valódi lakodalomban.

A nemzetközi vőfélytalálkozó a mezőkovácsházi lakodalmas felvonulással kezdődött. A szerző felvétele

A főszervező, a mezőkovácsházi vőfély, Barbi Zsolt hírportálunknak elárulta, évtizedek óta nagyon sok és kiváló baráti kapcsolatot ápol a hazai és a külföldi, külhoni vőfélyekkel, akik az invitálását elfogadva érkeztek Mezőkovácsházára szombaton egy jó mulatság és a hagyományok ápolása jegyében meghirdetett programra.

Nemzetközi vőfélytalálkozón egymástól is tanulnak

– Hajdan nagy sikere volt a Csorvási Nemzetközi Lakodalmas Gasztronómiai Napok rendezvénynek. 2001 és 2010 között magam is résztvevője voltam. Majd hiányérzetem támadt, ezért megszerveztem az I. lakodalmas vigadalmat 2015-ben. Sikert aratott, 2017-ben, a II. lakodalmas fesztivál is azt erősítette meg bennem, hogy a mi szeretett munkánknak a képviselői igénylik a találkozásokat, ezért idén vőfélytalálkozót és bált szerveztem. Az a közös célunk, hogy éltessük, megőrizzük és átadjuk egymásnak a régi lakodalmas szokásokat és miközben egymástól is tanulunk, megmutatjuk mindezt az érdeklődő mezőkovácsháziaknak is.

Egy középiskolás újkígyósi fiatal pár, Csomor Dóri és Tóth Ádám vállalta a jegyespár szerepét. Őket Hudák Mariann öltöztette fel az alkalomhoz illő magyar díszruhába. A menyasszony ruhája nemesi szabásvonallal készült, ejtett vállú, úgynevezett Sisi-fazonú. Ádám attila zakót viselt fehér zsinórozással, bocskai mellénnyel.

Egy középiskolás újkígyósi fiatal pár, Csomor Dóri és Tóth Ádám vállalta a jegyespár szerepét. A szerző felvétele

Lara 13 évesen már vőfély

A vőfélytalálkozón még náluk is fiatalabb volt az az ifjú vőfély, Petrás Lara, aki családi hagyományt folytat, 13 évesen csatlakozott a találkozó résztvevőihez, Szerbiából. S ha már a kort firtattuk, két vőfély elárulta nekünk, hetvenen túl is szívesen vőfélykednek.

Miután elindult a lakodalmas menet a kovácsházi könyvtártól a művelődési házhoz a násznéppel és a zenekarokkal, ott, a lakodalmat éppen úgy folytatták, ahogy azt a vőfélyektől évtizedek, sőt évszázadok óta megszoktuk: koordinátorokként, hangulatfelelősökként a népi hagyományok tiszteletben tartásával ők voltak azok, akik ,,levezényelték,, ezt a szórakoztató programot is.